El enojo de Javier Milei con el dueño de Fate tras el anuncio de cierre de la fábrica: «¿Conspiranoico yo?»

Es un tenso miércoles para el sector industrial luego de que Fate, histórica fábrica de neumáticos nacional, anunciara su cierre definitivo. El adiós de la empresa implica el despido de más de 900 trabajadores. Desde el gobierno de Javier Milei no ocultaron su enojo porque la noticia surge un día previo al tratamiento de la reforma laboral y el paro nacional de la CGT.

La empresa Fate es dirigida por Javier Madanes Quintanilla, un peso pesado de la industria argentina. Además de la fábrica, además es dueño de la mayor productora de aluminio primario del país, Aluar.

El anuncio de cierre se dio mientras Milei se preparaba para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, con el fin de ultimar detalles para la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados.

Si bien la reforma era el principal tópico, el conflicto con los trabajadores de Fate obligó a cambiar los ejes de la agenda.

Desde la adminsitración libertaria, inmediatamente, empezaron a hablar de conspiración. “Hace meses que están amenazando con lo mismo y justo lo vienen a anunciar ahora”, dijo una fuente gubernamental a Infobae.

El Gobierno optó por llamar a una conciliación obligatoria entre la fábrica y el sindicato de trabajadores del neumático (SUTNA). Si bien hay más de 900 trabajadores afectados, el objetivo de los libertarios no es apoyar su reclamo sino más bien postergar los planes del directorio de Fate.

“Sabemos que esto probablemente no vaya a evitar que cierre en el mediano plazo. La va a prorrogar unos días”, reconocieron al medio ya citado.

Desde el entorno de Milei quieren que el proceso de cierre se encarezca, ya que implica el pago de 920 indemizaciones. Mientras tanto, la otra empresa de Quintanilla, Aluar, ya compró casi el 30% de los terrenos de la planta de Fate en San Fernando por US$ 27 millones.

Quintanilla, el nuevo enemigo libertario tras el conflicto con Paolo Rocca

Esta disputa contra un importante empresario del país surge a poco de las confrontaciones con el CEO de Techint, Paolo Rocca, luego de perdieran una licitación en Vaca Muerta para la compra de tubos de acero para un gasoducto contra una firma india.

En este caso, desde Casa Rosada hablan de «principio de revelación» sobre Madanes Quintanilla y todo apunta a declaraciones que dio el empresario en La Fabrica Podcast, en donde se lo escucha decir que «hay que atacar» en referencia a pedir mejores condiciones de competitividad.

“Nos quedó claro a todos hoy… ‘hay que atacar’… principio de revelación”, tuiteó un economista cercano al Gobierno, Antonio Aracre, el cual fue reposteado por el jefe de Estado. Asimismo, el propio Milei sentenció en sus redes sociales: «Conspiranoico yo? Fin».

Conspiranoico yo?

Fin. — Javier Milei (@JMilei) February 18, 2026

El Ejecutivo adjudica todo a la no inclusión del aluminio en el acuerdo comercial con Estados Unidos, por lo que quedó por el 50% de aranceles para las exportaciones. Pablo Quirno, canciller, declaró que aún así hay “una voluntad política explícita de revisarlo”.

Mientras tanto, desde Fate admitieron que, si bien hace larga data venían con problemas, el detonante fue el aluvión de importaciones desde China como detonante.