Senadoras acusaron a Alfredo Cornejo por trato violento y machista hacia Juliana Di Tulio: qué dijo

Luego de que la miembro informante del oficialismo, Juliana Di Tullio, le pidiera silencio a su par de la UCR Alfredo Cornejo mientras exponía su defensa del proyecto de moratoria en el recinto del Senado, el mendocino la trató de «boluda», lo que desembocó en una cuestión de privilegio en su contra acusándolo de «machirulo«.

El recurso lo pidió la senadora puntana del Frente de Todos María Eugenia Catalfamo quien junto a su colega María Eugenia Duré habían oído las expresiones de Cornejo en plena sesión de la Cámara alta.

«Dejá de chicanearme, boluda. Me estás boludeando», habrían sido las palabras insultantes y descalificantes que el ex gobernador de Mendoza le propinó a Di Tullio, sin que ella se diera cuenta.

La senadora ultrakirchnerista le había pedido que escuchara lo que estaba diciendo porque, según ella, iba a ser «beneficioso para los mendocinos y las mendocinas».

Las que sí advirtieron la reacción de Cornejo fueron Catalfamo y Duré. «Yo no me puedo callar y no me quiero callar al ver una situación de violencia contra una compañera«, comenzó diciendo la puntana.

«No podemos tolerar bajo ningún punto de vista estas faltas de respeto hacia compañeros o compañeras, y mucho menos a una presidenta de bloque como Juliana Di Tullio«, arrancó, para luego decir que se sentía «ofendida como mujer y como dirigente».

A su parecer, lo sucedido fue «absolutamente inadmisible» y pidió no volver a «traspasar esos límites».

«Le quiero pedir a Cornejo que pida perdón, porque todos estamos a tiempo. Aunque lo niegue fue lo que vimos varias compañeras. Es tiempo político que nos humanicemos con el otro», resaltó.

Por su parte, Duré lo reprendió por ni siquiera mirarlas a las caras cuando hacían esos planteos acusatorios. Y señaló que la violencia simbólica contra mujeres es algo «recurrente» en Cornejo.

Recordó que «compañeras diputadas ya habían hecho una denuncia en su contra por violencia machista».

Y también mencionó un supuesto episodio en un acto de la Juventud Radical de Santa Rosa, donde habría dicho que a una concejal «la manejaba su marido».

También repudió sus recientes dichos periodísticos sobre la presidenta del Senado, a quien el radical tildó de psicópata».

«Es un machirulo», asintió, cuando desde la bancada oficialista le mencionaron ese adjetivo.