Tuvo un fuerte compromiso social durante sus ocho años como concejala en la capital provincial y es una de las referentes del Hospital de Juguetes, ahora Silbana Cullumilla dio el salto a la gestión provincial tras ser designada al frente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Sus primeros pasos fueron «una recorrida por la central y la delegación de México y Caseros de Viedma» donde «me están reacondicionando un espacio porque los días que me toque estar en Viedma la mayor parte del tiempo lo voy a pasar en la delegación porque es donde están los equipos de trabajo territorial».

P: ¿Cómo encontró el organismo?.

R: Está bien, con varios expedientes en marcha porque está por terminar el ciclo lectivo y tenemos que buscar alternativas para darle actividades a los chicos que tenemos alojados. Vamos a tener que reforzar la movilidad, ya hablé con el ministro (Pablo Muena) por este tema y la semana que viene vamos a realizar una recorrida por el resto de la provincia para ver a todas esas cuestiones.

P: ¿Tiene pensado algunos cambios?.

R: Algunas delegaciones van a tener cambios en las conducciones y en otras vamos a designar porque no tenemos a nadie.Además tener un servicio de internet como corresponde, tener un teléfono corporativo para emergencia, los insumos que correspondan para que los chicos estén bien en los distintos espacios.

P: ¿Qué respuesta encontró cuando asumió?.

R: Los trabajadores hacen un trabajo impresionante, hay mucha predisposición para colaborar con la gestión.

P: ¿Qué objetivos se plantea para la gestión?.

R: Reacondicionar todos los lugares que tiene la Secretaría, un diálogo permanente con todos, más allá de los funcionarios que vamos a tener en toda la provincia, recorrer todos los espacios, seguir articulando mucho con todos los organismos de la provincia, nación y municipios y con todas las organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes en toda la provincia que es fundamental.

Yo lo hago desde hace muchos años y tenemos que estar ahí, llegar antes de que nos sucedan las cosas para poder darles soluciones a las familias y hacer mucho hincapié en el rol de la familia, porque es muy importante, es la base de todo, los chicos tienen que volver a estar con sus familias, en algunos casos veremos de qué manera podemos articular otras acciones en lo inmediato cuando el vínculo no tiene solución. Y trabajar muy fuerte con el equipo de Familias Solidarias Rionegrinas para ser el nexo que ayude.Es una gran tarea pero nada es imposible y también tenemos un gran instituto de capacitación en la provincia (por el Ipap) que trabaja muy bien, con políticas públicas para los trabajadores para que se capaciten, eso nos beneficia por la tarea y es un crecimiento personal de las personas de la Secretaría.

P: ¿Se puso algunos plazos?.

R: En lo inmediato reuniones con la gente de mantenimiento para que evalúen cómo están los tres lugares que tenemos en Viedma, un relevamiento de todos los lugares, depósitos y delegaciones, para ordenar todos los recursos del Estado, porque tenemos que llegar a quienes lo necesitan.

P: ¿Recibió algún pedido especial del ministro Muena?.

R: No, el diálogo permanente con los trabajadores, lo que haga falta lo vamos a tener, me preocupa la flota de autos que tenemos, en breve me voy a reunir con quienes están a cargo para ver que se necesita, acorde a como es la provincia, teneos autos que sirven para la ruta pero no para recorrer el territorio que es algo a tener en cuenta.

P: ¿Con el goberndor Weretilneck pudo hablar?.

R: Hemos coincidido en algún evento pero no hablé con él, sí estoy agradecida por haber pensado en mí para este cargo.

P: Hace mucha referencia a los trabajadores, ¿cómo es el vínculo con los gremios ATE y UPCN?.

R: Buena, en los próximos días me voy a juntar con las conducciones de ambos gremios para trabajar en conjunto las necesidades de los trabajadores, teniendo en claro las obligaciones de cada parte.

P: ¿Qué importancia tiene para llevar adelante la tarea los ocho años en el Concejo Deliberante?.

R: Es muy positivo haber tenido un recorrido previo de tantos años, es algo que está bueno y hoy hay muchos poniéndose a disposición para colaborar con la gestión.