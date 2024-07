Sin el gas de Vaca Muerta, una familia chilena gasta 250 dólares al mes para calefaccionarse

La visita del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, a la región del Biobío en Chile dejo en claro que es más barato el gas de Vaca Muerta, transportado por Gasoducto al Pacífico, para uso industrial o residencial. Lo que la visita no pudo terminar de derribar es la barrera de la desconfianza.

Ocurre que la empresa que se encarga de la distribución del gas por redes había diagramado inversión y previsión contando con el único proveedor de gas: Argentina.

En el otoño de 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner detuvo el envío de gas natural por una ola de frío para garantizar la provisión en el país. En mayo de 2008 la presidenta Cristina Fernández repitió la medida. El fluido que había comenzado a circular a través de la cordillera en 1998 se cortó y al reactivarse se hizo casi en forma testimonial: de la capacidad del caño sólo se utiliza el 10%.

El país trasandino aprendió una lección: no depender para su matriz energética de Argentina e inició un costoso proceso de diversificación con la compra de buques de gas licuado, que transporta en camión desde el puerto a los centros de consumo del sur.

También en estos 17 años surgió un producto estrella para la calefacción doméstica en Chile que son los pellet, aserrín prensado, que permite producir menos humo que la leña de piño húmeda y con mayor beneficio calórico.

Ahora bien, todas las opciones que usa Chile son costosísimas para la economía de sus habitantes y de los complejos industriales, pero es segura.

¿Qué llevó a Figueroa a derribar el muro de la desconfianza?: la mayor producción de Vaca Muerta y la certeza de que no es un Loma La Lata en manos de Repsol sino que la cuenca es extensa y que hay 41 empresas sacando gas de la formación geológica y que no producen más porque no tienen por dónde sacarlo.

Los costos para calefaccionarse

El periodista de la región de Los Ríos Pablo Canale contó que una garrafa o galón que se recarga en las empresas distribuidoras de 5, 15 y 45 kilos. El cilindro de 45 fluctúa entre 80 y 90 dólares, unos 85.000 pesos chilenos. “En Valdivia hay tres empresas: Gasco, Abastible y Lipigas son las distribuidoras y no todas tienen el mismo precio”, contó en diálogo con radio UNC CALF.

Por un convenio particular que tiene por su trabajo, Canale puede adquirir el cilindro de 45 entre 55 y 65 dólares. “Hace dos meses lo compré a 58 en Abastible, y hoy el precio puede trepar a los 63 mil pesos”, contó.

Una garrafa de 5 kilos cuesta entre 10 y 12 dólares y el de 15, unos 22 dólares.

Debido al alto costo de las garrafas, las familias utilizan otros sistemas para cocinar o calentar agua sanitaria para ducharse o lavar.

Del río Biobio al norte hay otros mecanismos alternativos. En el sur, la leña es un elemento primordial, indicó Canale.

En las urbanizaciones nuevas, se ofrece gas por redes con sistemas de almacenamiento más voluminosos, lo que conlleva a un incremento en los precios inmobiliarios.

Además de la leña que se vende por bolsa, el gobierno chileno fomentó la producción y consumo de pellet que tienen un poder calórico similar pero con menor producción de humo. “Son menos contaminantes”, contó.

Una estufa que funciona con pellet tiene un precio de 800 dólares. La ventaja es que funciona en forma similar al aire acondicionado: “Cuando tu la apagas enseguida comienza a hacer frío”. Los conjuntos residenciales nuevos las empresas ofrecen una estufa de combustión lenta que funciona con leña.

La leña tiene también un precio variable en función de su calidad: olmo, guaye o eucalipto. “Los precios oscilan entre 30 a 50 dólares por metro según la calidad”, apuntó. A diferencia del pellet, la leña mantiene el poder calórico durante la noche, por ejemplo, y requiere contar con instalaciones para poder acopiar.

“Para nosotros es caro, en 2019 lo que costaba un galón de 45 hoy cuesta el doble”, dijo.

Si una familia decide invertir y comprara un aire acondicionado se presenta otro desafío que es el aumento de los precios de las tarifas de electricidad que, como en Argentina, tienen un incremento importante después que durante la pandemia estuvieron congeladas.

“Durante la pandemia, el gobierno resolvió que las cuentas de la luz se congelaban y ahora, terminados los plazos de congelamiento, los precios van a subir entre un 20 al 50 % dependiendo del nivel de gasto que tenga el consumidor”, describió.

Una factura de luz promedio en el sur de Chile para un consumo residencial está en 35 dólares. Ese precio, con un uso de aire acondicionado, puede escalar a 50 dólares. El subsidio del gobierno nacional de Chile apunta a los sectores vulnerables y la clase media quedó afuera del esquema.

Es decir que entre la adquisición de leña, garrafas de gas y aire acondicionado, la calefacción de una vivienda puede gastar desde 160 dólares a 250 dólares como una estimación moderada que depende, como decía Canale, de las opciones de compra.

Petróleo a un destino, el gas a varios

El 25 de mayo del año pasado se reactivó la venta de petróleo por el Oleoducto Trasandino que estuvo vacío por 17 años.

Hubo un contrato de venta de crudo a prueba que permitió que se utilice el 67% de su capacidad. En la destilería del Ente Nacional de Petróleo de Chile de Biobío, se hace una mezcla que pasó de tener un 20% de componente de petróleo neuquino a un 60%, con miras a llegar a un 70%. Técnicamente se acepta que es un petróleo de muy buena calidad. Si bien se dice que es de Vaca Muerta en términos técnicos es petróleo convencional el que se envía por el ducto que atraviesa la cordillera por la zona norte.

En lo referente al gas, el problema es que hay más compradores a los que hay que seducir para derribar la desconfianza. Actualmente el gasoducto Gas al Pacífico está subutilizado en un 10%. Además de ser más barato el gas natural emite 90% menos de contaminación que el diésel en transporte y 99% menos de material particulado que la leña en calefacción.

Una señal: en invierno no cortaron elgas

Patricia Cabalá Leiva, gerente general de Innergy y Gasoducto del Pacífico, sostuvo en declaraciones al diario Concepción de la Universidad de Concepción que desde 2021, aumentaron sostenidamente los envíos de este combustible, sumando a partir de 2022 la importación de gas natural en firme durante los inviernos. Actualmente, mantienen vigente un contrato para el envío de 300 mil metros cúbicos diarios, con la expectativa de aumentar este volumen próximamente.

Daniela Espinoza, de la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Biobío resaltó que el gas natural es un energético muy importante que puede sustituir otros combustibles más contaminantes como el diésel a nivel industrial y también puede ser una alternativa a nivel domiciliario, ampliando y diversificando la matriz de calefacción en el ámbito residencial y, por lo tanto, disminuir las emisiones, por ejemplo, de material particulado y, por el lado industrial, cumplir con los estándares que piden los planes de descontaminación ambiental.

La jefa de la cartera de Energía en la zona confirmó al medio trasandino que “como Región tenemos infraestructura que ha estado dormida en el sentido que está sin utilizar y que puede ser utilizada a partir de gas natural. Como Ministerio de Energía, a nivel central, junto con el Gobierno de Argentina, ya está instalada una mesa de trabajo que sesionó en este mes julio donde se conversa sobre la integración energética entre ambos países donde está incorporada la región del Biobío con la provincia de Neuquén en Argentina”.

La región del Biobio tiene 1,7 millones de habitantes según el último censo.

El acuerdo regional que buscará aval nacional

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y por su par de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner firmaron el denominado Memorándum de Entendimiento en Materia Energética.

En el documento se trazaron los lineamientos para que la provincia del Neuquén, a través del gasoducto del Pacífico y del oleoducto Trasandino, pueda proveer de recursos energéticos a aquella región de Chile, la que constituye una zona con complejos industriales en forestación, producción de celulosa, refinación de hidrocarburos y siderurgia entre otras actividades.

Entre los lineamientos del acuerdos de integración energética entre Neuquén y esa región de Chile, se incluye el diseño de protocolo para elevar a las correspondientes autoridades nacionales de ambos países con el objetivo de profundizar el intercambio energético estableciendo condiciones de seguridad jurídica y previsibilidad; los estudios para la producción de nuevas fuentes de energía; desarrollo tecnológico a partir de provisión de recursos energéticos y la convocatoria a actores públicos y privados, entre otras acciones.

“Que los procesos de Transición Energética que estamos recorriendo y desarrollando en cada uno de nuestros países y regiones, requieren de buscar un suministro de energía que a la vez de ser seguro y asequible sea también sustentable y amigable con el medioambiente propendiendo a una progresiva descarbonización de nuestras matrices energéticas, siendo el Gas Natural un elemento sustancial en dichos procesos por generar mucho menos emisión de gases de efecto invernadero respecto a otras fuentes tradicionales de energía”, expresa el memorándum.

Anualmente, durante la tercera semana del mes de abril, las partes organizarán de manera conjunta, rondas de negocios de participación público-privada con el objetivo de difundir y promover oportunidades que permitan profundizar la integración en materia energética entre ambas jurisdicciones, las que tendrán como sedes las dos regiones en forma alternada.

El gobierno de Neuquén ve a Chile como potencial consumidor pero también una salida hacia los puertos del Pacífico. Para el primer caso, el país vecino gasta en la adquisición de GNL por barco que desgasifica en Quintero, en la zona norte, y distribuye en otras zonas, aunque también adquiere en pequeñas cantidades productos a la Argentina que se trasladan en camión por los pasos cordilleranos.