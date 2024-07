Las ocho rutas y plantas de agua que se financiarán con el crédito en dólares que consiguió Figueroa en Neuquén

Ocho emprendimientos de infraestructura que incluyen cuatro rutas en la Cordillera y cuatro obras de potabilización de agua fueron elegidas por el gobierno de la provincia de Neuquén que se financiarán con el nuevo crédito internacional.

Entre las obras de provisión de agua se encuentra el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua para la ciudad de Neuquén y Centenario que nace en el lago Mari Menuco y que desde hace diez años que no recibe inversiones de mantenimiento.

Si no se realizaba la ampliación de la potabilización se corría el riesgo de que hubiese cortes durante la época de mayor consumo.

El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un préstamo de USD 100 millones para financiar parcialmente el Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial de la Provincia de Neuquén, en Argentina.

Este programa tiene un costo total de USD 125 millones y busca promover un desarrollo territorial equilibrado, que beneficie a aproximadamente 730.000 personas mediante el incremento al acceso y mejora de servicios básicos para enfrentar los retos climáticos y el fortalecimiento de la conectividad vial para potenciar el comercio, de acuerdo a lo que informó la entidad crediticia.

El banco multilateral conserva las siglas del nombre anterior: Corporación Andina de Fomento y funciona desde 1970 con aportes de 21 países de América Latina, El Caribe, Europa y 13 bancos privados.

El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que la tasa de interés que cobra el organismo es muy conveniente para la obtención de préstamos a largo plazo.

El programa ampliará la capacidad de tres plantas potabilizadoras de agua, construirá una planta de tratamiento de líquidos residuales y pavimentará más de 50 kilómetros de rutas provinciales.

Estas obras, en línea con el Plan de Regionalización impulsado por la Provincia, beneficiarán a más de 40 localidades y servirán para potenciar el turismo y las economías creativas, fuentes cruciales de ingreso en Neuquén.

Las cuatro rutas que se pavimentarán

. Ruta Provincial 60 entre la portada de acceso al Parque Nacional Lanin y el límite internacional del paso Mamuil Malal.

. Ruta Provincial 46 tramo empalme Ruta 24, Cuesta del Rahue y arroyo Coloco.

.Ruta Provincial 43 de Las Ovejas a Varvarco

. Ruta Provincial 62 acceso al lago Lolog

Las cuatro plantas de agua y saneamiento

.Ampliación de la capacidad de potabilización de la planta Mari Menuco para beneficiar a Neuquén y Centenario.

.Sistema de agua potable en Chos Malal.

.Nuevo sistema de agua potable en Auquinco.

.Planta de pretratamiento de camiones atmosféricos en Villa La Angostura.

Figueroa se refirió a lo que definió como “alianza” que consiguió con la CAF: “Neuquén ha sido considerada y elegida porque inspira confianza en los organismos de crédito”.

Figueroa consideró que “sin sustentabilidad social, no hay proyecto que progrese”. El mandatario subrayó la importancia de concretar rutas y obras de infraestructura en toda la provincia para que “Neuquén pueda crecer, desarrollarse y transformar, no sólo su matriz económica y energética, sino fundamentalmente su matriz social”.

Toque de Figueroa en los nombres

La ampliación de la capacidad de tres plantas potabilizadoras de agua, una de tratamiento de líquidos residuales y la pavimentación de más de 50 kilómetros de rutas provinciales las anotaron en la liturgia provincial de la regionalización porque las obras beneficiarán a más de 40 localidades y servirán para potenciar el turismo y las economías creativas, fuentes cruciales de ingreso en Neuquén.

Desde el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe explicaron que el programa «representa un paso importante hacia un desarrollo más equitativo y sostenible en la Provincia de Neuquén”.