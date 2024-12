Sin Gloria Ruiz, Rolando Figueroa reunió al gabinete y pidió «más sacrificio» en el balance de fin de año

El gobernador Rolando Figueroa reunió a su gabinete para el balance tras un año de gestión en Neuquén y reclamó «más sacrificio, más entrega y más dedicación» a los ministros. A días de que se defina el destino de la vicegobernadora suspendida, Gloria Ruiz, el mandatario pidió «enfocarse en la gestión». La funcionaria está a las puertas la votación en la Legislatura que definirá su «inhabilidad moral» en una sesión que, posiblemente, se realice la semana que viene.

«Nuestro compromiso está centrado en llevar adelante una gestión transparente, con un enfoque claro en el cuidado y la administración responsable de los recursos públicos», publicó Figueroa en sus redes sobre la reunión. «Este enfoque nos permitió, durante este año, alcanzar la autonomía necesaria para implementar las políticas públicas que demanda nuestra ciudadanía», sostuvo.

La reunión se realizó el martes en el despacho de Casa de Gobierno con 10 de los 11 ministros del gabinete: no estuvo la de Educación, Soledad Martínez. Figueroa tiene aprobada la creación de un área más, el ministerio de Planificación, Innovación y Modernización, pero aún no cubrió la vacante ni definió cuándo lo hará.

Según dijo a Diario RÍO NEGRO el jefe de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset, el gobernador les dijo a los ministros que «no se va a parar, no hay descanso» en el verano porque ya analizan que «va a faltar tiempo» para las gestiones que están proyectadas.

La provincia tiene unos 223 kilómetros de rutas en proceso de ejecución o en licitación y el gobierno espera que el número crezca a 400 para marzo. Figueroa tiene en su programa de gobierno llegar a pavimentar 600 kilómetros de rutas en sus cuatro años de mandato. Hoy Neuquén tiene 1.200 en todo su territorio.

También adelantó que la semana que viene presentarán en la Legislatura el proyecto que crea el régimen Invierta en Neuquén para atraer actividades no asociadas a Vaca Muerta a la provincia, una suerte de RIGI a pequeña escala.

Ousset insistió con que el balance del 2024 tiene entre sus puntos destacados el superávit presupuestario «y la satisfacción de que se logró con un reordenamiento de gastos, no por una suba de los ingresos».

Gloria Ruiz, la vice ausente

Ousset aseguró que en la reunión de gabinete no se habló de la situación de la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz. «Ya lo hemos conversado. Me he reunido con los minitros para plantear el tema pero a efectos de seguir la línea que trazó Rolando de respetar la división de poderes», sostuvo.

Dijo que se reiteró el planteo de «respetar las instituciones» y de «tolerancia cero» con cualquier caso de corrupción. La Legislatura le corrió traslado el martes a la vicegobernadora del informe que elaboró la comisión investigadora para evaluar su «inhabilidad moral» por contrataciones directas irregulares y sobreprecios, nepotismo, uso indebido de fondos, falsedad en las declaraciones patrimoniales, entre otros hechos.

Ahora Ruiz debe definir si ejerce su derecho a defensa. Ayer, en una sorpresiva maniobra, presentó una acción de amparo contra la Provincia en la Corte Suprema de Justicia.