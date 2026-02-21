El «pogo» político en Neuquén: los lanzamientos anticipados y la lealtad a Figueroa

Neuquén

Nadia se lanzó antes del 2027

Nadia Márquez decidió lanzar una estrategia de campaña anticipada, realizando un «salto de fe» extremo confiando en que el electorado la mantenga a flote antes de definir candidaturas para 2027.+1

La maniobra arriesgada busca ganar posiciones antes de que suene el primer acorde electoral, mientras otros aspirantes observan su despliegue de carisma libertario desde la expectativa.

Nadia Márquez probó surfear sobre la gente

Por su parte, Mariano Gaido fue recibido en el Concejo con cánticos de «Gobernador» por la militancia de Primero Neuquén, en un clima digno de un cierre de campaña anticipado.

Las reglas del juego oficialista

Ante el entusiasmo de sus seguidores, el Intendente capitalino decidió bajar los decibeles con gestos técnicos, evitando tirarse de cabeza a la pileta de la sucesión provincial.

Gaido recordó a su militancia que, en el armado político actual, el puesto de líder para la provincia ya tiene reservada la reelección de Rolando Figueroa.

Calma, calma pide Mariano Gaido a quienes ya lo ven como gobernador (Oscar Livera)

Mientras algunos buscan el horizonte político, figuras como Andrés Peressini cambiaron el despacho por el casco, recorriendo la Patagonia en cuatriciclo tras su paso por la intendencia de Plottier.

Exportación de modelos y curiosidades locales

Marcelo Rucci y Ernesto Inal decidieron exportar el modelo sindical a la provincia vecina, presentando «Fuerza Riojinegrina y Federal» como un calco del sello petrolero neuquino.

En el ámbito de la seguridad, trascendió el impacto que causaron los niveles salariales de la policía neuquina en autoridades nacionales, generando comentarios sobre el atractivo de la fuerza provincial.

Fuerza rionegrina y federal, la copia de la fuerza neuquina

En Junín de los Andes, la tensión social se manifestó de forma surrealista cuando un vecino, disfrazado de «therian», protestó ante el intendente Madueño por un aumento del 80% en las tasas.

El Indiana Jones de Plottier

Mientras la mayoría de los dirigentes se desviven por el armado de listas, Andrés Peressini cambió el despacho por el casco. Tras haber conquistado el Amazonas en kayak y recorrido Neuquén en bicicleta, el exintendente ahora recorre la Patagonia en cuatriciclo. Aunque parece alejado, en esta provincia el retiro suele ser solo el envión para una ruta inesperada.

Un reclamo «animal» en Junín de los Andes

La inauguración del intendente Luis Madueño tomó un giro bizarro cuando un vecino, disfrazado de therian (animal), se plantó con un cartel reclamando por el 80% de aumento.

Fue el cruce perfecto entre el activismo y el surrealismo, recordándole a la gestión local que el descontento ahora también «gruñe» de frente.

¿Monteoliva pide trabajo en Neuquén?

Parece que los sueldos de la policía neuquina despertaron envidia sana en Nación. Durante una charla entre el ministro Matías Nicolini y su par nacional, Alejandra Monteoliva, el impacto de las cifras fue tal que la Ministra bromeó con «tirar el currículum» para ver si no había una vacante para ella en la provincia.

Río Negro

Barack Obama y su guiño a Bariloche

Barack Obama agitó las redes sociales al compartir una fotografía en Bariloche con el objetivo de criticar a Donald Trump por su política medioambiental. El sector turístico reaccionó con entusiasmo ante el guiño promocional, aunque la publicación quedó solo para entendidos, ya que no se mencionó que la imagen correspondía a su visita oficial en 2016, antes de dejar la presidencia de EE. UU.

Respaldo político para la fiscal Betiana Cendón

La fiscal jefa de Bariloche, Betiana Cendón, participó del acto oficial de la Expo Rural el pasado domingo. Su presencia generó sorpresa debido al contexto de la investigación que transita en la Magistratura por denuncias de violencia laboral.

Sin embargo, la funcionaria demostró contar con respaldo en otros ámbitos, evidenciado por el efusivo saludo que le brindó el intendente Cortés.

Estrategia oficial: Menos números en la negociación

Las autoridades de Río Negro han optado por retacear números ante el aumento de los ingresos de la Provincia, especialmente durante las negociaciones salariales. Esta maniobra busca evitar que la contraparte gremial cuente con argumentos técnicos a su favor. Por este motivo, en el 2026, las planillas de la Agencia de Recaudación fueron modificadas y ya no exhiben las columnas de porcentuales interanuales.

Tensión entre el gremio judicial y el STJ

El secretario general de Sitrajur, Marco Calarco, denunció la falta de vínculo con el flamante presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarian, afirmando que el magistrado no contesta mensajes ni correos electrónicos. Calarco valoró, en contraste, el diálogo que se había logrado con los titulares antecesores, Sergio Ceci y Cecilia Criado. La situación plantea la duda de si se trata de una cuestión de tiempo o de una nueva modalidad de relación establecida por el máximo tribunal.

Justicia desestima denuncia entre Villaverde y Martín

El juez federal Alejo Ramos Padilla desestimó la querella por calumnias promovida por la diputada libertaria Lorena Villaverde contra Juan Martín, presidente del bloque del PRO. El magistrado dictaminó la inexistencia de delito y negó la instancia de casación tras una audiencia de mediación que Martín consideró «improcedente». El quiebre entre ambos dirigentes se produjo durante el cierre de listas para el Congreso, momento en que Martín cuestionó a Villaverde.

Ibarrolaza desmiente vínculos con la comunidad Therian

El legislador de Cambia Río Negro, Santiago Ibarrolaza, desmintió versiones sobre su participación en la organización de un encuentro de la comunidad Therian. Atribuyó la difusión de dicha nota a sectores que «están atornillados al poder» y que actúan por miedo a perderlo. Ibarrolaza enfatizó que su interés radica en discutir sobre el trabajo, los salarios y el futuro de la provincia.