La Legislatura de Río Negro mantiene el ritmo que impone Weretilneck

La performance de la Legislatura de Río Negro tuvo una mínima alteración, pero en la práctica ningún cambio de fondo: en la primera mitad del año se realizaron tres sesiones ordinarias, después de la apertura del período, y el Poder Ejecutivo domina la agenda, al igual que en 2024.

El trabajo legislativo tiene mucho en declaraciones y comunicaciones (fueron 600 las aprobadas en paquete), sin embargo, al momento de analizar políticas públicas de impacto y proyectos que modifiquen cuestiones que no funcionan, demandas de la sociedad y reformas trascendentales, muy poco llega al debate en el recinto.

¿Qué ocurre? El oficialismo maneja la agenda a su parecer y prioriza en los temarios de cada una de las sesiones las leyes que demanda el gobernador Alberto Weretilneck, por considerar que es que el Poder Legislativo es el que crea las herramientas que necesita el Gobierno para la gestión.

Las iniciativas de la oposición que logran ingresar a la agenda, salvo contadas excepciones, no tienen un carácter relevante, por caso se llegó a aprobar en este período tres fiestas provinciales, el monumento natural del huillín, la declaración de patrimonio de un barco hundido, y no es que no existan propuestas interesantes y de cambios importantes para la comunidad, todo lo contrario, hay decenas de proyectos en espera.

Esta situación surgió como queja en la última sesión por parte del bloque PRO, en medio del debate por la instauración del Día del Intendente/a. “Sorprende estar tratando este tipo de proyectos, si esta es la prioridad para la Legislatura al bloque le sorprende mucho”, atacó María Laura Frei que acusó a sus pares de estar “desconectados con la realidad” y calificó como una “pérdida de tiempo legislativo” ese tipo de iniciativa vinculada a la efeméride.

Frei dijo que en el recinto se deberían debatir “soluciones” para la población porque “la política no necesita días festivos, necesita más gestión, más calle y más sentido común” y destacó los proyectos que “sí cambian la vida de los rionegrinos”, ausentes de debate.

El fundamento para el rechazo del bloque en su conjunto al Día del Intendente/a fue refutado desde distintos puntos y el oficialista Facundo López (JSRN) no dejó escapar la oportunidad para mostrar que el PRO también tiene de esos proyectos sin relevancia para la población como el reconocimiento al papa Francisco, que casualmente en esa sesión se aprobó por segunda vuelta.

Cuatro de cada diez leyes del Ejecutivo

En este primer tramo de sesiones ordinarias de 27 leyes tratadas (sin contar las segundas vueltas) 12 fueron promovidas por el Ejecutivo, es decir un 44,44% del total. La ecuación se modificó respecto del período 2024, que fue el 64% de autoría del otro poder del Estado.

Los legisladores tuvieron su primera sesión, después de la apertura que realizó el gobernador el 1 de marzo, recién el 22 de mayo. Allí se trataron cuatro leyes del Ejecutivo, entre ellas el acuerdo con el consorcio petrolero de Vaca Muerta Sur y la reparación salarial por zona desfavorable a retirados de la policía; y tres de la oposición sin ninguna relevancia.

Como hubo críticas por la poca actividad, en esa misma sesión los legisladores decidieron fijar fecha para el siguiente encuentro que se concretó el 5 de junio también con cuatro leyes impulsadas por el Ejecutivo y tres de la oposición.

La última sesión antes del receso invernal en el que se encuentran actualmente los legisladores fue el 3 de julio nuevamente con cuatro normas del Gobierno y nueve de los parlamentarios entre ellos de JSRN, PJ-Nuevo Encuentro, Vamos con Todos, UCR, PRO.

Por ahora fue una sesión por mes, con la demora inicial de 80 días en arrancar. Hubo un intento del presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, de convocar a una sesión durante el receso, pero no hubo quórum de los bloques. El recinto se cerró por vacaciones.

De los temas trabajados por la oposición aprobados por ley se destacan como normas que impulsan reformas o políticas de importancia para grupos particulares de la población, la autorización de expropiación de tierras para llevar soluciones habitacionales a una histórica toma de El Bolsón y la atención del Estado a los casos de abuso y maltrato hacia la vejez.

La ley que lleva diez meses en espera de la segunda vuelta

La ley que declaró la esencialidad de la educación, estableciendo la exigencia de guardias en las aulas ante medidas de fuerzas de los docentes, es una de las normas que se transformó en emblema del manejo discrecional del temario legislativo.

Fue impulsada por el PRO y JSRN acompañó y hasta se apropió del tema en septiembre pasado. Pero el tratamiento en segunda vuelta para que se transforme en ley hasta el momento no llegó y es motivo de reclamo habitual de la bancada que lidera Juan Martin, que en la última sesión exhibió carteles en el recinto.

Lo que pasó es que la ley generó tensión con la Unter, que realizó un paro al momento de su debate, y el oficialismo pasó su ratificación por una decisión de oportunidad política, para no agitar nuevamente el conflicto.

Según el reglamento interno de la Legislatura los proyectos que tienen la primera vuelta deben esperar 15 días para volver a ser considerados por la Cámara y si hay observaciones al texto original se deben evaluar en comisiones.

“Los proyectos aprobados en primera vuelta que no fueren sancionados definitivamente dentro de los dos (2) períodos ordinarios en que fueron considerados se tendrán por caducados”, esgrime el reglamento.