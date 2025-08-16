Rolando Figueroa volvió a reclamar por la deuda del ISSN: «Neuquén no le debe nada al Gobierno Nacional»

El gobernador Rolando Figueroa volvió a poner sobre la mesa el histórico reclamo a Nación por los fondos adeudados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). “Neuquén no le debe nada al Gobierno Nacional”, dijo, y señaló que los bienes estatales ociosos podrían ser la clave para saldar la deuda millonaria.

El pedido de bienes nacionales en desuso para saldar la deuda

En ese marco, Figueroa señaló que “hay muchos bienes que el Gobierno Nacional tiene y que no los usa. Llegó la hora de que podamos hacernos cargo de ellos para hacer crecer las ciudades”. La propuesta provincial apunta a saldar el monto que rondaría los 180 millones de dólares, según la última auditoría del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) realizada en 2017.

La deuda reconocida con Neuquén rondaría los 180 millones de dólares. Foto: Matías Subat.

El gobernador explicó que, al no existir compensaciones posibles por deudas de la provincia, se plantea como salida que Nación transfiera esos inmuebles a la administración neuquina. “Lo que proponemos es que los bienes que quieren enajenar sean transferidos a la provincia del Neuquén”, puntualizó.

Aseguró también que la iniciativa ya comenzó a discutirse con autoridades nacionales y que hubo receptividad en la propuesta. “Estamos trabajando en ese sentido, creemos que es un trabajo importante, hemos sido muy bien recibidos y la iniciativa tiene una posibilidad de solución a través del Gobierno Nacional”, remarcó.

Los detalles del reclamo previsional que enfrenta la provincia

La discusión está vinculada con el proceso de armonización previsional iniciado en distintas provincias. Neuquén reclama que se le reconozca el aporte por haber homologado parcialmente el régimen del ISSN con el nacional.

La normativa fijaba cinco puntos de cumplimiento, de los cuales Neuquén ya aplicó dos: respetar los 30 años de aportes y sostener el piso de contribuciones. En la provincia, esas cargas alcanzan el 31%, cinco puntos por encima de lo exigido por la Nación.

Sin embargo, siguen pendientes tres puntos: la edad jubilatoria, la determinación del haber inicial y el mecanismo sustentable de movilidad de los haberes. En todos los casos, existen diferencias con lo establecido por la legislación nacional.

La Constitución provincial y las limitaciones para la armonización completa

Desde Provincia recordaron que el artículo 38 de la Constitución de Neuquén establece que las “Jubilaciones y pensiones móviles, que no serán menores del ochenta por ciento (80 %) de lo que perciba el trabajador en actividad”.

La normativa nacional exige que las provincias que no puedan avanzar en determinados puntos de la convergencia normativa realicen mayores esfuerzos fiscales en otras áreas. Esa diferencia no es cubierta por Nación, sino que queda a cargo exclusivo de la provincia.