Elecciones 2025: cuáles son los candidatos confirmados en Neuquén y Río Negro y qué pasa en el resto de las provincias

Se disputa la conformación del Senado en las próximas elecciones de 26 de octubre 2025. En total, se disputan 24 bancas que serán renovadas en ocho provincias. Quiénes se perfilan a ser los principales candidatos.

El principal desafío será del peronismo que intentará retener 14 lugares en la Cámara alta. Mientras tanto, La Libertad Avanza buscará convertirse en la segunda fuerza del Senado.

Según informó Ámbito Financiero, los distritos que elegirán senadores son, además de Neuquén y Río Negro, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Quiénes irán como candidatos en Neuquén y Río Negro

En la provincia de Neuquén, se disputan los lugares que hoy en día ocupan Oscar Parrilli, Silvia Sapag (Unión por la Patria) y Lucila Crexell (Juntos por el Cambio-MPN).

El partido del gobernador Rolando Figueroa tendrá como candidatos bajo el sello «La Neuquinidad» a los funcionarios Julieta Corroza y Juan Luis Pepe Ousset.

Dentro de La Libertad Avanza se confirmó este viernes que los candidatos serán los actuales diputados Nadia Márquez y Pablo Cervi.

Por Fuerza Patria, la persona que encabezará la lista será la actual senadora Silvia Sapag.

En Río Negro, los actuales representantes son Martín Doñate, Silvina García Larraburu (Unión por la Patria) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

En el oficialismo provincial, quien encabezará la lista será el efe del bloque de JSRN en la Legislatura rionegrina, Facundo López, y como segunda irá Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente provincial.

Por Fuerza Patria, Martín Soria será la persona que encabezará la lista.

Por su parte, a días del cierre se rompió el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia, por lo que aún no hay nombres que figuren como candidatos.

Quiénes se perfilan a ser los principales candidatos

Chaco actualmente tiene como representantes en el Senado a María Inés Pilatti Vergara, José Rodas (Unión por la Patria) y Víctor Zimmerman (UCR).

El oficialismo radical y LLA unieron fuerzas y, si bien el titular de ANSES y presidente del partido de los Milei en Chaco, Alfredo «Capi» Rodríguez, encaraba a ser el principal candidato, la investigación sobre extorsiones y afiliaciones fraudulentas puso en duda su postulación. Mientras tanto, como segunda opción suena Ileana Aguirre, coordinadora del espacio de mujeres libertarias. El segundo lugar de la lista lo tomará alguien de la UCR.

En la oposición, el peronismo volverá a candidatear a Jorge Capitanich. Por otro lado, la tercera fuerza electoral será «Vamos Chaco», en donde confluyen peronistas, radicales y dirigentes de la Coalición Cívica.

En CABA, actualmente se encuentran como representantes : Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO-Movimiento al Desarrollo) y Mariano Recalde (Unión por la Patria).

Este viernes se confirmó que Patricia Bullrich encabezará la lista por la alianza La Libertad Avanza y PRO. Asimismo, trascendió que el segundo lugar también será ocupado por alguien libertario.

Por su parte, en Fuerza Patria suena la renovación del actual senador Mariano Recalde. En el resto de los espacios aún no han definido una lista.

En Entre Ríos, los actuales representantes son Alfredo de Ángeli (PRO), Stela Olalla (UCR) y Stefanía Cora (Unión por la Patria).

El armado entre La Libertad Avanza, PRO y UCR también tendrá un libertario encabezando la lista y el principal nombre que suena es Joaquín Benegas Lynch, hermano del diputado e hijo del académico de referencia de Javier Milei. El gobernador Rogelio Frigerio intentará posicionar a alguien de su espacio, mientras que trascendió que Mauricio Macri intenta imponer a Alfredo de Ángeli.

Con respecto a la oposición, Fuerza Patria no tiene nombres confirmados, aunque se encamina a posicionar a Adán Bahl (ex intendente, ministro de Gobierno y vicegobernador) como candidato.

En Salta, los actuales senadores son Nora del Valle Giménez, Sergio Leavy (Unión por la Patria) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Por La Libertad Avanza suena como principal candidato el dirigente Alfredo Olmedo. Por su parte, Fuerza Patria el principal nombre que suena para encabezar la lista será el exgobernador Juan Manuel Urtubey.

Además, el sello del gobernador Sáez «Primeros los Salteños» competirá en las elecciones -sin injerencia del mandatario- y tratará de colocar a la exsecretaria de Energía, Flavia Royón, como candidata.

En Santiago del Estero, los actuales senadores son Gerardo Montenegro, Claudia Ledesma y José Neder (Unión por la Patria-Frente Cívico).

El peronismo irá dividido, en unas elecciones que irán en simultáneo con la votación para próximo gobernador. Por este motivo, el mandatario Gerardo Zamora irá como candidato a senador por el Frente Cívico. Por su parte, Fuerza Patria tendría al frente al senador José Neder, actual titular del PJ local.

Por La Libertad Avanza, un exasesor de Neder, Tomás Figueroa, será el principal candidato. Por su parte, para la coalición UCR-PRO suena como candidata Margarita Barrientos.

Por último, en Tierra del Fuego se disputa las bancas que ocupan María Eugenia Duré, Cristina López (Unión por la Patria) y Pablo Blanco (UCR).

En el oficialismo de Fuerza Patria suenan como candidatos Agustín Tita, la actual senadora Cristina López, y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

En la otra expresión peronista de la provincia, «Defendamos Tierra del Fuego», suena el intendente de Río Grande, Martín Pérez.

A la vez, Pablo Blanco será el dirigente radical que intentará renovar su banca como representante de «Provincias Unidas».

Por La Libertad Avanza, suena Agustín Coto como principal candidato, aunque todavía no está confirmado.