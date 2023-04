Ya se puede justificar no haber votado en Neuquén: cómo se hace

Las elecciones del domingo 16 de abril que convirtieron al actual diputado nacional Rolando Figueroa en nuevo gobernador de Neuquén al vencer al actual vicegobernador Marcos Koopmann, contaban con un total de 546.166 personas que estaban en condiciones de votar. Al ser obligatorio, no haber votado tiene como consecuencias multas y sanciones. Por otro lado, si no lo hiciste y tu justificación está admitida por la ley, podes justificar tu no voto desde hoy.

Fuentes del Poder Judicial de Neuquén confirmaron a RÍO NEGRO que las personas que no emitieron sufragio en las escuelas de la provincia, deberán abonar un total de 2820 pesos.

El domingo 16 de abril los neuquinos votaron por gobernador, vicegobernador, diputados, intendentes y consejeros escolares. Esta elección marcó la historia de los procesos electivos en la provincia ya que fue la primera vez que en toda la provincia se aplique sistema de votación de Boleta Única Electrónica.

El voto fue obligatorio para todas las personas de entre 18 y 75 años con residencia en Neuquén. Es optativo para quienes tengan 16 y 17 años o sean mayores de 75 años.

¿En qué casos está justificada la no emisión del voto y cómo hacerlo?

Las justificaciones admitidas por ley para quienes no votan son; enfermedad, causas de fuerza mayor suficientemente comprobada que te hayan impedido asistir al acto electoral o estar al menos 200 km de distancia del lugar asignado para votar. Todos estos escenarios deberán ser comprobados posteriormente al escrutinio.

A partir de hoy se puede justificar la no emisión del voto en las elecciones de Neuquén a través de la pagina http://200.70.33.130/sec_electoral/justificacion_no_voto_2023/.

Hay que ingresar con el DNI y automáticamente se redirigirá al usuario a otra página. Ahí se deberá completar el formulario y en caso de ser necesario se podrá subir un archivo para justificar el no voto.

¿Cómo pagar la multa?

Para poder efectuar el pago, se debe ingresar al link https://pagodetasas.jusneuquen.gov.ar/tasasJusticia y seleccioná Juzgado Electoral Provincial en el concepto Fuero / Organismo.

Luego se debe completar con los personales para generar el formulario de pago. Es importante que se complete correctamente el campo de dirección de correo electrónico.

Luego, se deberá seleccionar “multa por no emisión de VOTO” y presionar sobre el botón “Cargar”. El sistema te ofrecerá dos opciones:

a) Imprimir la boleta para pagar en el Banco Provincia del Neuquén.

b) Pagar a través de Mercado Pago.