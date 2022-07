Tareas de cuidado: 2.700 mujeres de Neuquén tramitaron la jubilación en un año

A un año del reconocimiento de aportes a las madres por el tiempo dedicado a las tareas de cuidado y crianza, 2.700 neuquinas tramitaron la jubilación. El 50% ya percibe su haber. «Hasta las mujeres que podrían llegar a tener una vida activa más estable en el mercado de trabajo no la tienen por el retiro al cuidado de hijos, sea porque sale muy caro tener un sistema hacia dentro del hogar contratado de manera particular, o sea porque no existe lamentablemente una oferta pública de cuidado de niños, de personas con discapacidad y de adultos mayores», afirmó María Taboada, gerenta de la UDAI Neuquén de Anses.

Según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo que realizó el Indec en 2021, en Argentina el 91,6% de las mujeres realiza trabajo no remunerado, en su mayoría tareas domésticas (lavar, planchar, cocinar), de cuidado o voluntario, y en el caso de los varones el porcentaje es de 73,9%. En cambio el 36,9% están ocupadas en el mercado laboral (tiene una actividad rentada), mientras que los varones representan el 55,5%.

Estas desigualdades se reproducen después en el régimen de la seguridad social: el 83% de las mujeres en Neuquén se jubilan merced a moratorias.

Mediante el decreto 475/2021 el Estado nacional reconoció a las mujeres en edad de jubilarse (60 o más), que son madres, un año de aportes por cada hijo o hija.

«Con esta política nos está permitiendo jubilar hoy por hoy a las mujeres que solo con los años de aporte y con el complemento de las moratorias no llegan», remarcó la funcionaria.

Y agregó: «la valoración es en un doble sentido: por permitir a las mujeres jubilarse y mantener nuestra base importante de seguridad social, de personas adultas cubiertas, y en segundo lugar porque parece fundamental empezar a tener este tipo de políticas que reconozcan las tareas de cuidado. Sino lo podemos hacer en la vida activa o está costando, por lo menos desde la seguridad social demostramos que las mujeres dedicadas a las tareas de cuidado también laburan y que es importantísima la tarea que se realiza hacia adentro del hogar«.

Taboada dijo que hacen uso de esta posibilidad mujeres que han tenido trabajos precarizados y también las empleadas en relación de dependencia, que en determinado momento de su vida han debido interrumpir sus trayectorias laborales para dedicarse a cuidar.

Para acceder al trámite se requiere sacar un turno para jubilación en Anses. A la cita, además de los comprobantes de servicio, es necesario llevar las partidas de nacimiento de los hijos e hijas.

El dato $52.535 es el haber mínimo hoy en la provincia de Neuquén en el régimen nacional. El grueso que percibe ese monto son mujeres, que llegaron a jubilarse por moratorias.