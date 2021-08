Etelvina y Graciela, las primeras que se jubilarán en Neuquén sumando años de aportes por hijo

A los 12 años Etelvina Paredes era una niña que trabajaba de niñera, cama adentro. Su mamá había enviudado: “sufrimos un montón, ella nos crió como pudo”. La escuela primaria la terminó siendo adulta. Fue portera y las temporadas en los galpones, como clasificadora puntera, sumaron aportes, pero aún así no le alcanzaba para jubilarse a los 62 años. El reconocimiento al tiempo dedicado a la crianza de sus cuatro hijos, una tarea no paga a la que nunca renunció, junto a las moratorias, le permitieron acceder al trámite. “Muy contenta le digo, muy contenta estoy. La verdad que esto no lo esperaba”, cuenta.

Graciela Mariano tiene tres años más que Etelvina. Llegó a Neuquén en 1982 y se instaló en Piedra del Águila, junto a su marido y sus dos hijos. Aún con una buena cantidad de años de servicio no llegaba a los 30, que es el requisito. Al ser mamá adoptiva pudo computar cuatro años y el mismo día que se presentó en Anses salió calificada para jubilarse. “No hay otra palabra más que decir que se visibiliza algo a tono de cómo va cambiando la cultura, también de las mujeres que ha estado muy ignorada, que es un trabajo y un valor importantísimo. La dedicación a los hijos y como eso a veces impide el tema de un trabajo formal. Me da la impresión que estamos en una época en donde todo va ayudando, contribuyendo desde distintos ámbitos y con la legislación, a ponernos en un lugar de empoderamiento, de visibilidad, que nos merecemos, que sin duda nos merecemos, pero si las normas no ayudan, o si la cultura no cambia, no se ve”, explica.

En ocho días Anses otorgó 288 turnos en Neuquén para mujeres mayores de 60 años, que estaban en condiciones de acceder al reconocimiento de aportes por años dedicados a la crianza de sus hijos e hijas. Un promedio de 36 turnos diarios, a las que asistieron el 95% de las solicitantes.

La desigualdad de género en el acceso al trabajo remunerado, y en la distribución de las tareas de cuidado, impacta en la calidad de vida durante la vejez. “Hay mujeres que vienen sin un solo año de servicio”, afirma María Taboada, gerenta de la UDAI Neuquén de Anses, ya sea porque han tenido empleos informales o porque nunca se insertaron en el mercado laboral. En esos casos se combina este reconocimiento de un año por hijo, y dos en el caso de quienes fueron adoptados, con las dos moratorias vigentes, cuyos descuentos se hacen sobre los haberes.

Para las que sí registran años en relación de dependencia o como autónomas, también pueden completar con estos aportes por crianza.

Se prevé que en 100 días estarán en condiciones de cobrar sus haberes.

En la provincia de Neuquén, al tercer trimestre de 2019, la tasa de empleo de las mujeres era del 33,8%, mientras que la de los varones se ubicaba en el 49,2%.

Los turnos se pueden sacar en la página de Anses. La atención para este trámite es por la tarde. Foto Florencia Salto.

Requisitos 60 años deben tener las mujeres para acceder a la jubilación en Argentina. 30 años de servicio con aportes es lo que tienen que acreditar. En este caso por cada hijo o hija se le computa un año. El Estado le reconoce, así, el tiempo dedicado a las tareas de cuidado y crianza.

El trámite

Turnos. Se solicitan en la página web de Anses.

Horario. Son asignados por la tarde, desde las 14 a las 17. Funcionará de esta forma durante todo el mes de agosto y la primera quincena de septiembre.

Maternidad. Es necesario concurrir con el documento nacional de identidad de quien solicita la jubilación, y el original de las partidas de nacimiento de sus hijas y/o hijos. En caso de que tengan una discapacidad, la certificación, y si fueron adoptados, la sentencia.

Aportes. En el caso de contar con años de servicio hay que llevar la documentación que lo acredite.