Tensión en Diputados por las jubilaciones: el Gobierno de Milei envió a un asesor que no ocupa ningún cargo

El oficialismo y la oposición protagonizaron un fuerte cruce en la reunión de comisiones de la Cámara de Diputados. Todo se debió a que uno de los representantes del Gobierno, el abogado Alejandro Chiti, admitió que no tiene designación y no ocupa ningún cargo formal dentro la gestión de Javier Milei.

Chiti, exsecretario de Seguridad Social de Mauricio Macri, se presentó esta tarde ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social como un «asesor» de la Casa Rosada. Luego de su exposición, la diputada de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz le pidió que «explique a este cuerpo cuál es su designación».

«Nos cuesta encontrar el acto de designación por el cual es asesor; si es asesor del director ejecutivo de ANSES o es asesor del Presidente de la Nación, en calidad de qué autoridad viene aquí a expresar las ideas del Ejecutivo nacional«, cuestionó.

Ante esta pregunta, el abogado reconoció: «No tengo designación». Esto provocó las protestas de la bancada de UP y obligó a intervenir a la presidenta de la comisión, la radical Gabriela Brouwer De Koning, quien explicó que «la Jefatura de Gabinete ha enviado a Chiti como vocero de su Gobierno».

«Como presidenta de esta Comisión, a mí me comunica el jefe de Gabinete que va a enviar a estas dos personas», en referencia al abogado y al director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros. «Chiti había sido ya propuesto por el PRO. Respetemos la palabra y después opinen todo lo que quieran«, agregó la diputada de la UCR.

«Presidenta, nadie duda de que usted actuó de buena fe», aseguró el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, pero señaló: «Más allá de su buena fe, el propio Poder Ejecutivo la está haciendo incurrir a usted en un tema reglamentario grave, porque alguien que no tiene una designación formal no tiene por qué estar hablando en nombre del Gobierno«.

«Me parece que al menos la Jefatura de Gabinete debería haber tenido la prudencia necesaria y la responsabilidad de enviar diciendo quién era cada persona, qué tarea desempeñaba, con un acto formal. No lo tienen», sostuvo.

Martínez remarcó que «en un momento me arrimé al invitado para decirle que adjetive lo menos posible, porque estaba haciendo consideraciones políticas, y ni siquiera está designado. Pedimos por favor que el Poder Ejecutivo y el bloque oficialista cuiden este tipo de situaciones, porque esto no puede pasar en la Cámara de Diputados», concluyó.

Fórmula jubilatoria: sigue la discusión en comisión por una nueva ley

La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados lleva adelante, desde las 11, una reunión informativa a la que fueron convocados varios oradores, como parte del debate de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La oposición busca impulsar el debate en comisión para poder establecer por ley la fórmula utilizada para la actualización de los haberes, más allá del DNU firmado por Javier Milei.

El Gobierno modificó el cálculo de movilidad jubilatoria a fines de marzo. En abril, los jubilados y pensionados recibirán por primera vez la actualización de los haberes que sigue a la inflación de dos meses atrás, junto a un incremento único del 12,5%.

«Lo que ha hecho el Gobierno, si bien recoge el IPC, sigue siendo insuficiente y queremos seguir dando el debate para ver si entre todos podemos mejorar los haberes jubilatorios«, expresó la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Koning.

Además, explicó que el eje del debate «rondará en el empalme que el Gobierno ha hecho de un 12,5% con la intención de mejorar los haberes después del deterioro que han sufrido por la inflación». «Para nosotros eso es insuficiente«, consideró la diputada, apuntando que la inflación fueron 20,6% en enero y 13,2% en febrero.

