Tolosa Paz sobre las elecciones: «No imagino una PASO entre Alberto Fernández y Sergio Massa»

Victoria Tolosa Paz dijo que no se imaginaba una interna entre Sergio Massa y Alberto Fernández. Foto Archivo.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sostuvo hoy que no imagina que compitan en Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, aunque tampoco descartó ese hipotético escenario en el Frente de Todos.

«Sergio Massa si bien viene diciendo que no es candidato, (pero) hay una expectativa puesta en él si logra como frente político acomodar una variable que golpea a todos los argentinos como la inflación», señaló.

De todos modos, remarcó que «faltan unos meses» y que el líder del Frente Renovador «va a esperar el momento en donde claramente él y el Presidente definirán quién va a ir» entre ellos dos.

«No imagino una competencia entre el Presidente y su ministro de Economía, pero todavía falta«, expresó Tolosa Paz.

En diálogo con Eduardo Paladini por Radio Rivadavia, la funcionaria ratificó que si el jefe de Estado decide ir por la reelección, será automáticamente su candidato.

«Mi candidato es Alberto Fernández si él decide ser candidato, claramente apoyaré su decisión», señaló, aunque aclaró que él «no ha dicho si será candidato en la interna del Frente de Todos».

En el caso de que el presidente resolviera apartarse de la pelea se abriera «una oferta de candidatos y candidatas» dentro del Frente de Todos, Tolosa Paz se tomaría un tiempo para ver con cuál tiene «mayor empatía».

A quien ya descartó acompañar es al líder del Frente Patria Grande y del MTE, Juan Grabois, quien ha dicho que está dispuesto a competir como candidato presidencial si la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, no lo hacen.

Tolosa Paz no imagina una PASO entre el presidente y uno de sus ministros

«Todavía no se sabe si Massa, si algún otro ministro, si Daniel Scioli, si la propia Cristina. Todavía no está definido cuáles van a ser los candidatos», aclaró la titular de la cartera de Desarrollo Social.

Sobre Alberto Fernández, explicó que su eventual participación electoral no es excluyente de la de otros aspirantes dentro del Frente de Todos, y reconoció que sería una situación excepcional y «singular» en la historia que un presidente en ejercicio tenga que competir con otro del mismo espacio en una interna.

«Es singular. En nuestro proceso histórico dentro de lo que es el peronismo nunca vimos una situación de esta naturaleza. Pero que no haya ocurrido antes no quiere decir que no tenga que ocurrir ahora para legitimar un proceso«, explicó.

Consultada sobre la presión de La Cámpora y del kirchnerismo duro para que Alberto Fernández defina lo antes posible si será candidato o no lo será, Tolosa Paz se mostró dura al señalar que será el propio presidente quien «maneje los tiempos» del anuncio» y destacó que «queda un tiempo para seguir fortaleciendo la gestión».

«Ellos pueden tener su verdad relativa a la hora de plasmar que el presidente debe tomar esa decisión o anunciarla con mucho tiempo de anticipación pero ese capítulo ya se cerró el día de la mesa (política del Frente de Todos). Volver a discutir sobre eso no tiene mucho sentido porque él es quien maneja los tiempos. Él siente que queda un tiempo para seguir fortaleciendo la gestión«, indicó, y recordó que Néstor y Cristina Kirchner siempre comunicaron sus decisiones electorales sobre el filo de los cierres legales para la inscripción de candidaturas.

Sobre la idea de que Cristina Kirchner fue «proscripta» por la Justicia en términos de participación electoral, Tolosa Paz se mostró de acuerdo con esa interpretación, pese a que nada impediría que la vicepresidenta pueda ir a la Justicia electoral y anotar su nombre como candidata.

«Cristina para nosotros está proscripta en tanto hay una persecución judicial, hay una sentencia que pesa sobre ella. No solamente venimos sosteniendo que es inocente sino que en la búsqueda de esta persecución ponen a la líder del movimiento en la imposibilidad de competir. Si bien técnicamente puede presentarse a la candidatura, todos sabemos que la Cámara que tiene que confirmar la sentencia viene demostrando imparcialidad«, consideró.

«No nos tiembla el pulso a la hora de decir que tenemos a la vicepresidenta de la Nación proscripta por la persecución judicial que se consolidó en la sentencia pero que arrancó mucho antes de esta instancia«, concluyó.