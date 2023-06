Transformadores con PCB de Plottier: piden la intervención de la Cooperativa Eléctrica

La intendenta de Plottier y vicegobernadora electa, Gloria Ruiz, pedirá la intervención de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad a raíz del descubrimiento de transformadores con PCB enterrados, y de la desaparición de tambores con el líquido contaminante cuyo paradero actual se desconoce.

«Como municipio y los vecinos también lo queremos saber, estamos en constante alarma. No sabemos adónde fueron a parar los tambores con ese líquido, si están en algún domicilio», dijo Ruiz en declaraciones a RÍO NEGRO RADIO.

Señaló que mantuvo una reunión con el fiscal que investiga el caso, Maximiliano Breide Obeid, y reveló que hubo dos allanamientos a domicilios particulares en los últimos días.

El pedido de intervención a la Cooperativa de Plottier

«Le preguntamos al fiscal si nuestro pedido de intervención de la Cooperativa podía entorpecer la investigación. Nos dijo que no, así que hoy haremos la presentación ante Personas Jurídicas y ante el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), que ya está al tanto de la situación», dijo la jefa municipal.

La investigación por los transformadores con PCB tiene hasta ahora un solo imputado, Humberto Peñalver, miembro del consejo directivo de la entidado. Se le atribuye haber ordenado enterrar tres aparatos con PCB y trasvasar el contenido de otros dos a los tambores que ahora están desaparecidos.

El costado político

Se investiga la presunta responsabilidad, aunque no fue acusados, del presidente de la Cooperativa, Sergio Soto, quien se encuentra en uso de licencia porque es concejal y será candidato a intendente por el MPN en las elecciones del 3 de septiembre próximo.

Gloria Ruiz, en la entrevista que brindó esta mañana, confirmó que su espacio político, Desarrollo Ciudadano, llevará su propio candidato a la intendencia.

«Será un hombre, no voy a dar el nombre todavía, que trabajó a mi lado estos cuatro años, pasamos juntos la pandemia y resolvimos muchos temas de obras para la ciudad», dijo.

El presidente a cargo de la Cooperativa es Facundo Gaitán, hermano del fiscal de Estado, Raúl Gaitán.

El silencio de la Cooperativa

Ruiz expresó que «nos sorprende que desde la Cooperativa no se dice nada, no hay ninguna circular, no se informa nada. Lo que se sabe es por el fiscal y por los medios».

«Por eso necesitamos la intervención» del organismo «para que haya una persona imparcial» al frente. «Esperamos que la semana que viene ya esté designada».

En el orden político provincial, indicó que tiene prevista una reunión con el actual vicegobernador Marcos Koopmann «cuando regrese de sus vacaciones» para hablar de la transición en la Legislatura. Luego recibirá a los empleados y al gremio.

