Volvo llevó un bitren de 75 toneladas al límite en la cordillera

Un bitren de 75 toneladas operó en altura extrema con buen desempeño. La combinación de tecnología y conducción fue clave en la prueba.

Un ensayo de alta exigencia en plena cordillera de los Andes puso a prueba los límites del transporte pesado en Argentina. Un bitrén de 75 toneladas de peso bruto total logró completar con éxito un recorrido en altura extrema, superando los 4.300 metros sobre el nivel del mar en un entorno marcado por pendientes sumamente pronunciadas, caminos de cordillera irregulares y temperaturas extremadamente bajas.

La experiencia reunió a distintos actores estratégicos del sector del transporte, la ingeniería automotriz y la logística industrial para evaluar exhaustivamente el rendimiento de estas configuraciones de gran capacidad, las cuales vienen ganando un claro protagonismo en la logística moderna de cargas de gran porte en la región.

Tecnología y desempeño mecánico en condiciones extremas

El vehículo tractor utilizado para llevar a cabo esta travesía fue un camión Volvo FH 540 6×4, acoplado a una formación de bitren especialmente desarrollada para soportar las rigurosas dinámicas de este tipo de operaciones. Durante toda la prueba, el conjunto demostró una notable reserva de potencia en los ascensos más empinados y una excelente estabilidad estructural en los descensos, dos aspectos absolutamente cruciales para garantizar el control dinámico en terrenos de alta montaña.

Entre los elementos técnicos más destacados de la unidad se encuentran:

· Planta motriz: Motor de 540 hp capaz de ofrecer un elevado par motor a bajas revoluciones, contrarrestando la pérdida de rendimiento generada por la menor densidad de oxígeno a más de 4.000 metros de altitud.

· Transmisión inteligente: Caja de cambios automatizada de última generación, calibrada para seleccionar en tiempo real la marcha óptima según la inclinación y la resistencia del suelo.

· Sistemas de freno y retención: Combinación de frenos auxiliares de alto rendimiento y retardadores hidráulicos/electrónicos que evitan la fatiga térmica del sistema principal de frenado.

· Asistencias electrónicas a la conducción: Control de tracción avanzado, asistencia de arranque en pendientes y sistemas de seguridad activa orientados a prevenir desvíos en escenarios de baja adherencia.

A todos estos componentes tecnológicos se sumó el rol determinante del conductor y del equipo técnico de apoyo. La capacitación específica del personal y el factor humano resultaron esenciales para monitorear las variables mecánicas en tiempo real y garantizar una operación 100% segura a lo largo del trayecto.

El rol del bitren y la dinámica logística en montaña

El comportamiento cinemático y dinámico de la formación acoplada fue otro de los puntos centrales del análisis de campo. El diseño del bitren -caracterizado por la articulación que une al primer semirremolque con el segundo mediante un plato de enganche intermedio- permitió que la unidad trasera siguiera con notable precisión la trayectoria trazada por el tractor, incluso en curvas muy cerradas de radio reducido y sobre caminos con fuertes deformaciones topográficas.

Desde el punto de vista operativo, la prueba exigió una planificación logística integral. Fue necesario diseñar una hoja de ruta meticulosa para coordinar los suministros, los puntos de control de presión de neumáticos, la telemetría remota y los protocolos de emergencia en un entorno desafiante, donde la geografía agreste y la altitud condicionan severamente cualquier tipo de movimiento técnico.

Una configuración que gana terreno en el país

El ensayo se enmarca en el proceso de adopción de bitrenes en Argentina, impulsado por la necesidad de incrementar la competitividad del transporte terrestre. Estas configuraciones de alto rendimiento permiten trasladar hasta un 75% más de carga útil en comparación con un camión rígido con acoplado o un semirremolque convencional de 45 toneladas, lo que se traduce de forma inmediata en una sustancial reducción de costos por ton/km y en un menor número de viajes necesarios para mover el mismo volumen de mercadería.

En los últimos años, el empleo de bitrenes se ha expandido aceleradamente en industrias clave como:

· Minería: para el traslado de insumos, materiales de construcción y minerales procesados en zonas cordilleranas.

· Agroindustria: optimización de las rutas de granos y derivados desde los centros de acopio hasta los puertos.

· Energía y Petróleo: logística de equipamiento pesado para la construcción de infraestructura energética y desarrollos no convencionales.

El avance normativo y la paulatina habilitación de corredores viales específicos por parte de las autoridades nacionales y provinciales han sido facilitadores fundamentales para la incorporación definitiva de estas unidades al parque automotor.

Impacto económico, sustentabilidad y proyección

La prueba técnica en altura aportó datos de telemetría de alto valor para futuras aplicaciones en infraestructuras y proyectos situados en climas o geografías severas. Según estimaciones del sector, la adopción generalizada de estas configuraciones puede mejorar la productividad logística global y reducir los costos operativos directos entre un 15% y un 25%. Adicionalmente, al requerir menos combustible por tonelada transportada, los bitrenes reducen de manera directa la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de carga.

Aspectos clave del ensayo

· Un bitren de 75 toneladas operó en altura extrema con una respuesta técnica óptima y sin fallas mecánicas.

· La sinergia entre tecnología embarcada de última generación y la pericia en la conducción fue determinante.

· La implementación de bitrenes representa una reducción comprobada de costos logísticos de hasta el 25%.

De esta manera, el ensayo realizado en la cordillera no solo validó con solvencia el rendimiento técnico del conjunto Volvo-bitren en las circunstancias más desfavorables, sino que también reafirmó el enorme potencial de este tipo de vehículos como la solución más eficiente para el transporte pesado en las rutas del país.