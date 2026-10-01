Vaca Muerta volvió a acelerarse y cerró septiembre como el cuarto mes más activo del año

Lejos de entrar en el letargo de fin de año que se dio en la mayoría de los últimos años, la actividad en Vaca Muerta volvió a acelerarse en septiembre y alcanzó el cuarto nivel más alto en el año. Con un total de 2.395 etapas de fractura realizadas, fueron ocho las petroleras que realizaron punciones para poner en producción nuevos pozos.

Luego de un agosto que si bien fue alto dentro del promedio histórico, no estuvo a la altura de lo que se venía registrando en este 2026, la actividad en Vaca Muerta marcó que con el mes de la primavera los trabajos volvieron a acelerarse.

De acuerdo al informe especial que realiza el presidente de la Fundación Contactos Energéticos, Luciano Fucello, durante el mes pasado se completó un total de 2.395 etapas de fractura, el mejor parámetro para poder medir el nivel de actividad en un desarrollo no convencional como es el de Vaca Muerta.

En el mes, fueron ocho las petroleras activas, siendo YPF por lejos la que más trabajos realizó dado que completó 1.202 etapas de fractura en el mes.

La segunda firma más activa fue Pampa Energía 406, que continúo con sus trabajos en su área enfocada en el petróleo de la formación. Mientras que en tercer lugar se posicionó Pluspetrol con 216 punciones.

El cuarto lugar correspondió a Tecpetrol con 201 etapas completadas, dando lugar a un empate en el quinto y sexto lugar entre Vista Energy y Phoenix Global Resources (PGR) con 112 etapas realizadas cada una.

La lista cierra con Shell con 77 punciones completadas, en el tramo final de su campaña, y Pan American Energy (PAE) con 69 punciones durante el mes.

La medición de las etapas de fractura es clave dado que no solo es un parámetros claro del nivel de actividad de un desarrollo shale, en donde los pozos varían más que considerablemente no permitiendo hacer una comparación clara. Sino que también existe una relación directa entre la cantidad de etapas de fractura que se realizan y la producción que se espera obtener en un par de meses.

En lo que va del 2026, a septiembre, se realizaron 22.484 etapas de fractura en Vaca Muerta, alcanzando así un 18,4% de incremento en relación con lo medido el año pasado. Y dando pautas de que la expectativa de que se bata el récord de actividad del año pasado está más que clara, pues en todo el 2025 se completaron 25.068 etapas, algo que ahora se estima que se superará en noviembre.