Tras el fallo por la Ley de Tierras, jueces de la Corte Suprema se reúnen con magistrados en Neuquén

Luego de la decisión que revocó el fallo que dejaba sin efecto la derogación de la Ley de Tierras impulsada por un decreto el Gobierno nacional, al menos dos de los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación llegaron este jueves a San Martín de los Andes, en Neuquén, para participar de un encuentro de magistrados federales.

La actividad comenzó este jueves y se extenderá hasta mañana en un céntrico hotel de la localidad cordillerana. Se trata del XXVI Encuentro de Jueces de Tribunales Orales, declarado de interés hace unas semanas por el Gobierno provincial.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO con fuentes cercanas a la organización, el evento cuenta con la presencia de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en este último caso como disertante en uno de los paneles previstos.

Repercusiones políticas por la Corte Suprema en San Martín de los Andes

La visita de los magistrados generó revuelo en el plano político local. El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, por ejemplo, aprobó hoy por 7 votos a favor y uno en contra una declaración en repudio de la decisión de la Corte que revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta en uno de los artículos del decreto 70/2023.

Si bien el mensaje sancionado por el cuerpo legislativo lo mencionó, la presencia del tercer integrante y presidente del tribunal, Horacio Rosatti, no pudo ser confirmada por este medio.

El evento al que asistieron apunta a ser un «espacio de debate, puesta en común y actualización sobre la labor jurisdiccional«, se indicó en un comunicado oficial sobre su realización, en el que también se menciona «el funcionamiento de los tribunales orales y aspectos procesales actuales».

Ley de Tierras: qué implicó la decisión de los jueces

La Corte fue noticia esta semana por dejar vigente el artículo de un decreto dictado al principio de la administración de Javier Milei que derogaba la mencionada norma, la cual establecía límites a la venta de tierras a extranjeros.

En su resolución los jueces desestimaron una demanda que buscaba anular la derogación. La presentación original había sido presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti consideraron que esta asociación carecía de legitimación para impulsar el proceso. Así, rechazaron la demanda, hicieron lugar a un recurso presentado por el Estado nacional y revocaron la sentencia anterior.

El fallo, que causó duras críticas en la oposición, se dio solo un par de semanas después de que el Gobierno debiera recortar un proyecto para eliminar los cupos previstos por la Ley de Tierras ante la falta de apoyos en el Congreso.

Sindicatos, organizaciones sociales y vecinos de San Martín de los Andes habían anunciado para hoy una manifestación en contra de los ministros de la Corte, posiblemente en horas de la tarde.