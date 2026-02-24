Peligro en la Ruta 40: sancionan a un padre que puso a su hijo de 16 años al volante cerca de Dina Huapi

En lo que va del verano 2026, la ANSV ya fiscalizó 689 mil vehículos en todo el país.-

Un viaje familiar estuvo a punto de convertirse en tragedia en el kilómetro 2056 de la Ruta Nacional 40. Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) interceptaron una camioneta blanca luego de que varios automovilistas denunciaran maniobras imprudentes.

Al detener el vehículo sobre la Ruta 40, la sorpresa de los inspectores fue total: quien comandaba el volante era un adolescente de 16 años, sin licencia ni experiencia, habilitado por su propio padre bajo la premisa de una «clase de manejo» en plena vía nacional.

Peligro en la Ruta 40: una justificación del padre que no evitó la sanción

Al ser consultado por las autoridades, el adulto intentó minimizar el hecho argumentando que habían salido temprano para aprovechar el «poco tránsito». Sin embargo, los agentes desestimaron la excusa de inmediato, recordándole que la Ruta 40 es uno de los corredores más transitados y peligrosos del país, especialmente durante la temporada de verano.

La impericia del joven adolescente era tal que el vehículo se detuvo tres veces durante el procedimiento, evidenciando el riesgo extremo al que fueron expuestos terceros.

Retención de licencia y multas: las consecuencias legales de estos casos

La respuesta de la ANSV fue contundente y se ajustó a la normativa de tolerancia cero ante conductas irresponsables:

Infracción y retención : se labró el acta correspondiente y se le retiró el registro de conducir al padre de manera preventiva.

: se labró el acta correspondiente y se le retiró el registro de conducir al padre de manera preventiva. Normativa para principiantes : la ley nacional de tránsito es clara: incluso quienes obtienen su licencia legalmente por primera vez tienen prohibido circular por rutas y autopistas durante los primeros seis meses.

: la ley nacional de tránsito es clara: incluso quienes obtienen su licencia legalmente por primera vez tienen prohibido circular por rutas y autopistas durante los primeros seis meses. Falta de formación: entregar el volante a un adolescente en una ruta nacional no solo es una contravención, sino un acto que la ANSV califica como una exposición deliberada al peligro.

Operativos de seguridad en verano: más de 15 mil sancionados

Este episodio se suma a las estadísticas de una temporada con controles intensos. En lo que va del verano 2026, la ANSV ya fiscalizó 689 mil vehículos en todo el país. El dato alarmante es que 15.890 conductores ya han sido sancionados por diversas faltas, desde alcoholemia positiva hasta maniobras temerarias como la ocurrida en cercanías de Bariloche.

Los patrullajes preventivos continúan activos para intentar reducir la siniestralidad vial en los principales destinos turísticos.