Un exministro de Río Negro, una exoneración y ¿un error administrativo?

El exministro de Educación del gobierno radical de Miguel Saiz, César Barbeito (2005-2011), volvió al centro de la escena pública por una presunta desinteligencia de la Junta de Disciplina del Consejo Provincial de Educación que resolvió su exoneración como docente y prohibición de ejercer en toda la provincia y en solo 13 días anuló esa medida, sin mayores explicaciones.

Las dos resoluciones de la Junta de Disciplina (que está integrada por tres vocales de la Unter y dos del gobierno) fueron publicadas en el Boletín Oficial, pero no abundaron en detalles.

Ayer Diario RÍO NEGRO pudo conocer cuál fue la trama que desde Educación señalan como un “error administrativo” porque se ingresó un expediente “extemporáneo” y que no tenía ninguna validez ya que el exministro no pertenece al sistema educativo de Río Negro como docente en la actualidad, no tiene cargos, ni tampoco está inscripto en los listados para ejercer la profesión.

El origen de una exoneración sorpresiva

La primera resolución 196/2024 fue emitida el 6 de agosto y publicada días más tarde. Establecía la “exoneración” del exministro Barbeito. Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO de mayores precisiones en su momento, el organismo fue reticente de informar, incluso vocales representantes del gremio Unter se excusaron.

La segunda medida tiene fecha el 19 del mismo mes, es decir solo 13 días más tarde, bajo el número 215/2024 en la que se indica la nulidad de la anterior.

Según la información publicada en la primera resolución, la Junta de Disciplina trató en sesión de comienzos de agosto el expediente 107320-EDU-23 del registro del Consejo Provincial de Educación caratulado “presunto proceder inadecuado docente Barbeito, César Alfredo” y allí con la firma de todas las integrantes se decidió una sanción prevista en el Estatuto del Docente como es la “exoneración en todos los cargos y/u horas que posea en establecimientos educativos pertenecientes al Consejo Provincial de Educación, lo que implica la inhabilitación en forma permanente para el desempeño de cargos docentes en toda la provincia de Río Negro”.

La sanción quedó detallada en el artículo 1 de la resolución firmada por Marcela Fabiana Casas, presidenta; Daiana Belén Muñoz, secretaria; Analía Haydee Di Natale, Claudia Vecchiarto y Mara Olarán, en calidad de vocales.

La presidenta, Vecchiarto y Olarán son vocales en representación del gremio Unter, según consigna la información institucional del cuerpo.

La resolución 215/2024 que anula la anterior también fue publicada en el Boletín Oficial, dos semanas después y en los “considerandos”, que debería tener los fundamentos de la nueva decisión, solo aparecen puntos suspensivos, como en la primera resolución. Esta vez es solo un artículo de “nulidad” y la firman Casas como presidenta, Muñoz como secretaria y las vocales Di Natale y Vecchiarto. No aparece Olarán.

En ninguna de las medidas publicadas oficialmente se indica el origen del expediente y el motivo real.

Qué ocurrió en la Junta de Disciplina

Diario RÍO NEGRO pudo conocer de fuentes vinculadas al organismo que lo que ocurrió es que una de las vocales introdujo el expediente que data de 2018 en el temario, que estaría vinculado a las causas judiciales del exministro Barbeito (una por el llamado caso de «sobresueldos» y otra por uso de un vehículo oficial para proselitismo) que tiene dos condenas penales con inhabilitación para ejercer cargos públicos, ambas de 2018, pero que en la actualidad no están firmes.

Así se aprobó por las cinco integrantes de la Junta de Disciplina la sanción, pero una vez publicada el Consejo Provincial de Educación advierte el “error” y solicita el expediente en cuestión. Determina que no estaba ajustado a procedimiento, que era extemporáneo y que el afectado ni siquiera era parte del sistema docente. Por eso se instruyó la nulidad de la sanción.

Por esta situación habría pedidos de explicaciones de la parte gubernamental a sus vocales. Barbeito, por ahora, no opinó del tema.