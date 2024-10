Unter repudió la baja de licencias gremiales: «Se pone en riesgo la institucionalidad»

Unter cuestionó las bajas del gobierno provincial a diferentes licencias gremiales que serían 40 según la información oficial aunque el gremio reconoció 27. Lo hizo mediante una conferencia de prensa desarrollada en Viedma frente a la sede donde funcionan las Juntas de Clasificación y Disciplina, mientras se desarrollaba un importante despliegue policial en distintas dependencias del Ministerio de Educación.

Participaron Silvana Inostroza, secretaria General de Unter; Marcelo Nervi, vocal gremial en el Consejo Provincial de Educación; y Elizabeth Barrera, secretaria General de la seccional Viedma; además de los docentes que fueron notificados sobre sus desplazamientos.

Por otra parte, este jueves se iniciaron los paros zonales del gremio en Bariloche y El Bolsón; mañana continuarán en Cipolletti, Catriel y Cinco Saltos; y se extenderán durante toda la próxima semana, con San Antonio Oeste, Sierra Grande y Valcheta, el lunes 7.

Inostroza señaló que son «momentos difíciles que estamos transitando, un momento de una magnitud y tan grave como no hemos vivido en la historia de la docencia rionegrina» porque «se pone en riesgo la institucionalidad, la transparencia» ya que se deja de lado el trabajo de quienes defienden a los afiliados «en las juntas de Clasificación, en las juntas de Disciplinas».

Agregó al dirigente que «este gobierno provincial quiere borrarlos de un plumazo, dejándonos sin garantías, sin trabajo sostenido durante tantos años, sin la certeza de que las cosas se hagan bien» porque remarcó que «si hay algo que hacen bien es trabajar para garantizar la clasificación en los listados que nos permite acceder al trabajo, la transparencia de los procesos sumariales» y «garantizar los derechos de acumulación, de traslados, de acrecentamiento».

Inostroza señaló como una contradicción del gobierno que «los compañeros que no van a volver a estos trabajos y que al volver a sus escuelas dejan sin trabajo a todos los compañeros y compañeras que estaban ocupando esos lugares», es «un gobierno que no piensa, en el mes de octubre de hacer un cambio de docentes, en los estudiantes de esas escuelas, que no piensa en la organización familiar, es un gobierno que no busca calidad educativa».

Se instala demagógicamente el discurso que nos van a quitar licencias gremiales como si fueran para compañeros y compañeras que se quedan en la casa sin hacer nada. Tienen un fuerte sentido de pertenencia y un fuerte compromiso con la escuela pública». Silvana Inostroza, secretaria General de Unter

También denunció «otras licencias gremiales que se han dado de baja» y «tienen que ver con la Escuela Rodolfo Walsh, una escuela de formación política, pedagógica y sindical que es del sindicato, que proyecta y lleva a cabo cursos de capacitación, trayectos de formación; pagando todos los gastos con los afiliados del sindicato» y las de «la Comisión de Vivienda» que «daba garantías de acceso a la tierra, trabajando con la ley del Fondo Habitacional, que surgió desde la Unter».

«Es un momento muy triste, de mucha angustia, de mucha bronca» porque «estamos ante un gobierno que intenta quitarnos todo lo que tenemos en el sindicato, que es nada más que trabajo y compromiso» con quienes «confían en la Unter todos los días» y adelantó que «vamos a seguir en esta lucha hasta que el gobierno provincial entienda que tenemos derechos y los defendemos» porque «sobre todo tenemos dignidad».

Por su parte Nervi marcó «las contradicciones que generan la realidad» por la participación de representantes de los gobiernos provincial y municipal en la marcha en defensa de las universidades públicas porque «aplaudieron el documento de los estudiantes» que «planteaba claramente un posicionamiento de repudio y de rechazo a declarar esencial ala educación en la provincia de Río Negro, cuando es un derecho».

Apuntó a diferentes legisladores y sostuvo que «la ciudadanía no se olvida», y les pidió que «discutan con su gobierno, con su sector, con los que votan, para que no destruyan a la educación pública» porque «esta quita de licencia» es «en lugares esenciales como son las Juntas, donde se dan respuestas».

Dijo que lo que está «negando el gobierno» es «el derecho a la transparencia y la democracia de lo cuerpos colegiados» y «es la contradicción que tiene este gobierno de aplaudir en una plaza y después llevar adelante políticas que son denigrantes, restrictivas, disciplinadoras hacia el sector de la docencia».

Recordó que «sacar a los supervisores sumariantes que tienen representación gremial es gravísimo. Tener una sola mirada, la del gobierno, la que te sanciona con una sola mirada, la de la patronal, la otra no existe» y marcó que «es inédito» en la provincia de Río Negro, donde «hemos tenido momentos difíciles, pero jamás se ha dejado de respetar la institucionalidad en el sistema educativo: Se pasó esa línea» sostuvo Nervi.

Remarcó que se rompió «el respeto de la participación y de las garantías que los compañeros y compañeras en cada uno de sus lugares de trabajo le daban para que esa transparencia y esa seguridad la tuviera» cada uno y dijo que «no se equivoque el gobernador de la provincia, porque para nosotros cada uno de los cargos son indispensables; pero no son prenda de negociación. Si cree que vamos a renunciar a exigir la derogación de la ley de servicio esencial o seguir denunciando el avance del régimen de licencias y el salario digno que nos merecemos; se equivoca».