Una diputada de Río Negro se retiró del acto por Güemes cuando habló el gobernador de Salta

La retirada que emprendieron ayer diez diputados de La Libertad Avanza en el acto de homenaje al general Martín Miguel de Güemes en Salta, cuando el gobernador Gustavo Sáenz ofrecía su discurso en el que impulsó la firma del “Pacto de Güemes”, tuvo entre sus protagonistas a la rionegrina Lorena Villaverde, que participó de la actividad acompañando a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que ayer se encontraba a cargo de la Presidencia de la Nación.

El desplante se produjo ayer en el acto por el 203° aniversario del Paso a la Inmortalidad de Güemes cuando el gobernador y anfitrión mencionó el documento en el que se exhorta al Estado Nacional para que ejecute obras públicas “suspendidas” o “paralizadas”, según consignó Infobae.

En ese momento, diez parlamentarios se retiraron del acto, pero la vicepresidenta permaneció en el lugar.

“Los diputados de LLA nos vimos forzados a retirarnos del acto en honor al general Güemes ante la actitud irreverente del gobierno de Salta y gobernadores aliados, quienes hicieron uso político del acto adjudicando los males de la política tradicional al gobierno de Javier Milei”, explicó la diputada María Emilia Orozco en sus redes sociales, en un posteo que replicó la rionegrina.

Villaverde fue parte de la comitiva de parlamentarios que viajó a Salta para el acto oficial y en las imágenes que se difundieron se la puede observar en primera fila, con la mano sobre el pecho.

La rionegrina solo replicó los fundamentos de Orozco. También el diputado Carlos Zapata señaló: «Nos vimos en la necesidad de retirarnos, para no avalar con nuestra presencia el escándalo de prácticas políticas que nuestro pueblo no merece y no avala«, consignó el diario salteño El Tribuno.

Al igual que Villaverde y los dos salteños Orozco y Zapata, se retiraron Manuel Quintar (Jujuy), Gerardo Huesen (Tucumán), Julio Moreno (Salta), Nicolás Mayoraz (Santa Fe), Florencia Klipauka (Misiones), Alida Ferreyra (CABA) y Alvaro Martinez (Mendoza).

Infobae indicó que el documento aludido por Sáenz hace un pedido al Gobierno nacional para que “lleve adelante las inversiones necesarias para avanzar en obras y servicios imprescindibles para nuestro crecimiento, adoptando para ello decisiones adecuadas para la reanudación de las obras e inversiones suspendidas o paralizadas”.

Sáenz impulsa el llamado “Pacto de Güemes” con gobernadores del Norte, algunos de los cuáles estuvieron presentes en el acto oficial de ayer como Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, Raúl Jalil, de Catamarca, Osvaldo Jaldo, de Tucumán y Carlos Sadir, de Jujuy.

La vicepresidenta se diferenció de los diputados de su partido y permaneció escuchando el discurso del gobernador y señaló: “Estoy muy contenta de acompañar al Gobierno salteño y darles un gesto desde el Gobierno nacional. Hoy vamos a escuchar el Pacto de Güemes y lo voy a trasladar al Gobierno”, expresó en declaraciones a medios locales.