Una por una, las frases más fuertes de Weretilneck, que apuntó varias veces contra Milei

El gobernador Alberto Weretilneck abrió esta tarde las sesiones de la Legislatura de Río Negro con un discurso que lo volvió a poner en la vereda opuesta del Gobierno de Javier Milei, al que una y otra vez refutó a lo largo de su discurso.

El gobernador de Río Negro señaló que desde el inicio del gobierno de Milei, el 10 de diciembre, todas las medidas han ido en contra de las personas más débiles; remarcó que la actual política económica nacional afectará a «toda nuestra gente»; aseguró que el déficit que tanto combate el Gobierno central, «no es nuestro»; y remarcó: «No permitamos que la Nación nos diga qué es lo que tenemos que hacer».

A continuación las principales definiciones de Weretilneck durante su discurso de apertura de sesiones de esta tarde.

– Casta. «Este no es un tema de la casta, de los gastadores seriales, de los gobernadores, es un tema del pueblo, es un tema de la gente»

– Política económica. «Por más esfuerzo que hagamos nosotros (…) más tarde o más temprano esta política económica de privación (…) termina damnificando a toda nuestra gente».

– División. Lo que no podemos tener una mirada distinta de los intereses de la provincia respecto al gobierno central (…) no permitamos que nos dividan, no permitamos que la Nación nos diga qué es lo que tenemos que hacer», arengó el gobernador.

«Está claro que el déficit no es nuestro», dijo Weretilneck

– Déficit. «Está claro que el déficit no es nuestro».

– Ataque. Los primeros días del gobierno nacional fueron un «ataque al federalismo, un ataque a las provincias, no solo con la eliminación y la restricción de fondos que históricamente veníamos recibiendo, sino también con un ataque, con un agravio a los gobernadores como representantes del pueblo».

-Ámbito republicano. «Estamos en el ámbito más republicano que tiene la provincia de Río Negro». «Estoy seguro que no estamos en un ámbito que es un nido de ratas»

– Instituciones democráticas. «Rechazamos rotundamente, como hombres y mujeres de la democracia, la degradación de las instituciones de la democracia».

– Inflación. «Estamos viviendo un momento económico muy complejo, con medidas que impactan directamente contra los asalariados, con una inflación altísima».

– Medidas. «Todas las medidas tomadas desde el 10 de diciembre, son en perjuicio de los más débiles».