Universidad de las Artes en Neuquén: qué se sabe de la iniciativa que presentó Rolando Figueroa

El gobernador presentó este proyecto y otros más durante su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura provincial. Foto: Oscar Livera.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó en la apertura del nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura siete proyectos de ley que serán discutidos en el transcurso del 2026.

Entre los textos remitidos al cuerpo legislativo, el mandatario provincial mencionó uno que propone la creación de la Universidad Provincial de las Artes y la Cultura (UPAC).

«Hoy quiero dejar para su consideración y tratamiento en esta Cámara la creación de la Universidad de las Artes«, señaló Figueroa durante su discurso. Detalló que ese proyecto fue pensado e impulsado por Reinaldo «Naldo» Labrín, uno de los mayores referentes culturales de Neuquén.

Esta propuesta buscará responder a la demanda de educación universitaria en el campo de las artes y las culturas en la provincia ante la inexistencia de una institución específica para la formación en dichas áreas.

UPAC: qué propone la iniciativa

Como lo menciona su nombre, la UPAC tendrá una orientación en el campo de las artes y las culturas, y en otros campos de formación complementaria pertinentes. Su objetivo es promover las identidades locales neuquinas, y otros rasgos identitarios de la cultura nacional y universal.

El proyecto de ley establece que la UPAC tendrá su sede central en la ciudad de Neuquén, con una estructura organizativa abierta y flexible. La oferta académica también estará articulada con las regiones educativas de la provincia.

El proyecto dispuso que, hasta que se dote de una partida presupuestaria específica, los gastos necesarios serán solventados por el Poder Ejecutivo provincial.

A su vez, el Ejecutivo designará a un rector o una rectora provisoria que estará a cargo de poner en marcha la institución hasta que se elijan sus autoridades definitivas y se aprueben sus normas de funcionamiento.

La universidad provincial se integrará al Sistema Universitario Nacional y se articulará con distintas instituciones del Sistema Educativo Provincial. A su vez, se realizarán las gestiones para el reconocimiento oficial y nacional de los títulos que emita.