Paro docente en Neuquén: complicado inicio de clases en los secundarios y universidades este lunes 2 de marzo

Este lunes 2 de marzo, el calendario escolar establecía el comienzo del ciclo lectivo 2026 para el nivel secundario en toda la provincia de Neuquén. Sin embargo, la jornada inaugural se ve fuertemente afectada por una medida de fuerza gremial.

El sindicato docente ATEN confirmó su adhesión al paro nacional convocado por CTERA, lo que paraliza el inicio de actividades en gran parte de los establecimientos educativos neuquinos.

Tras el regreso de los niveles primarios el miércoles pasado, hoy era el turno de los adolescentes de volver a las aulas. No obstante, la conducción provincial del gremio ratificó que se sumarán al plan de lucha nacional.

Desde el sindicato adelantaron a Diario RÍO NEGRO que se espera un nivel de acatamiento muy elevado en las escuelas públicas.

El pliego de reclamos: los motivos detrás del paro docente en Neuquén

La decisión de ATEN de sumarse a la huelga responde a un alineamiento directo con la confederación nacional. «Somos parte de CTERA y vamos a acompañar los reclamos que afectan a todo el país», señalaron desde la dirigencia local. El conflicto docente no solo se centra en la cuestión salarial, sino que abarca una serie de demandas estructurales dirigidas tanto al Gobierno Nacional como a las administraciones provinciales.

Entre los puntos centrales que motivan el paro, se destaca la exigencia de una apertura inmediata de la Paritaria Nacional Docente y la recomposición de los sueldos para que logren superar los índices de inflación actuales. La pérdida del poder adquisitivo es la principal preocupación de los trabajadores de la educación en el inicio de este 2026.

Más allá de lo salarial, el gremio reclama la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y la actualización de los fondos destinados a infraestructura escolar. Según explicaron, la falta de inversión estatal pone en riesgo la estabilidad del sistema público frente a lo que consideran intentos de «mercantilización» de la enseñanza.

El pliego de exigencias incluye:

Aumento del presupuesto educativo y sanción de una nueva Ley de Financiamiento.

y sanción de una nueva Ley de Financiamiento. Rechazo absoluto a las reformas laborales que impliquen retrocesos en derechos adquiridos.

Garantía de condiciones edilicias dignas , conectividad y recursos pedagógicos para todos los alumnos.

, conectividad y recursos pedagógicos para todos los alumnos. Defensa irrestricta de los regímenes jubilatorios docentes.

«Sin presupuesto no hay universidad»: docentes y nodocentes de la UNCo se suman al paro total

El conflicto educativo en el Comahue sumó un nuevo frente de alta tensión. Este lunes 2 de marzo, los gremios universitarios ADUNC (docentes) y CEDIUNCO, junto con el personal nodocente, ratificaron su adhesión al paro nacional. La medida de fuerza no solo frena el inicio de algunas mesas de examen y cursos de ingreso, sino que pone en jaque el funcionamiento administrativo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El reclamo central es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial, pero que según denuncian los rectores y sindicatos, el Ejecutivo nacional se niega a ejecutar plenamente.

La jornada de hoy contempla una serie de acciones territoriales para visibilizar el reclamo que une a los niveles inicial, medio y superior: