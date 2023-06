Uno por uno, quiénes son los candidatos de Juntos por el Cambio para estas PASO

Con amenazas, rupturas, críticas y confrontaciones, Juntos por el Cambio transita por un convulsionado periodo de cierre de listas. Nadie quiere quedar fuera de la carrera por la Presidencia.

En los últimos días, con la ampliación de la alianza opositora de la mano del liberal José Luis Espert, se multiplican los posibles precandidatos que portarán el sello de JxC. Sin embargo, las intenciones de incrementar las propuestas encuentran sus límites cuando se trata del cordobés Juan Schiaretti, quien generó un cimbronazo al interior del frente.

Mientras un sector de la coalición busca la ampliación, en concreto Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, el «ala dura» le cerró definitivamente las puertas a un acuerdo con el peronismo «no kirchnerista».

Pero, pasando en limpio: ¿cuáles son los candidatos confirmados de Juntos por el Cambio para estas PASO?. A continuación, los repasamos uno por uno.

Candidatos de Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich

Patricia Bullrich porta hace tiempo el traje de candidata. Con el apoyo directo del expresidente Mauricio Macri, la referente del PRO va tras la búsqueda de los votos de la derecha desencantada.

Impulsando candidatos propios en distintas provincias, Bullrich tiene propuestas en temas de seguridad interior y economía, como enviar al Ejército al combate de la inseguridad y levantar el cepo cambiario.

Candidatos de Juntos por el Cambio: Horacio Rodríguez Larreta

En la vereda de enfrente se encuentra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que fue sumando el apoyo del ala radical de la alianza opositora, pero recibe críticas de los denominados «halcones».

El último episodio que generó una llamarada en Juntos por el Cambio tuvo que ver con el posible ingreso del gobernador cordobés , Juan Schiaretti, a las filas de JxC. Un sector lo respaldó, en especial el radical Gerardo Morales, pero también la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Sin embargo, la iniciativa reavivó la guerra entre el propio Macri y Larreta.

Candidatos de Juntos por el Cambio: Gerardo Morales

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, es otro de los candidatos que se anotaron para competir como precandidatos dentro de JxC. El gobernador jujeño se muestra cerca de las propuestas de Rodríguez Larreta, habló bien de la alianza con Schiaretti, pero por ahora corre solo en la fórmula, aunque hay quienes especulan con que podría ser el candidato a vicepresidente de Larreta.

Pese a haber recibido con brazos abierto a Espert en las listas opositoras, Morales fue tajante con el asunto Milei a quien tildó de “loco”, “desquiciado” y “fascista”. “Ojo con estos mesiánicos que quieren seguir destruyendo al pueblo argentino”, advirtió.

Candidatos de Juntos por el Cambio: Facundo Manes

“Manes sí, Milei no”, dice el eslogan de campaña del neurocirujano radical Facundo Manes, que en 2021 compitió en la Provincia de Buenos Aires contra el porteño Diego Santilli y perdió por más de 20 puntos.

Si bien se rumorea que a Manes le sobran propuestas para ir como acompañante en listas, no hay ningún dato concreto de que pueda llegar a ir segundo en la lista y busca, desde su lugar, pisar fuerte en los armados legislativos.

“A no ser que me hagan un trasplante de cerebro, no me van a cambiar mis ideas. Nosotros desde el radicalismo vamos a ir a las PASO. Hay mucha gente que me apoyo, yo voy a ser candidato a Presidente”, disparó Manes semanas atrás, al confirmar su precandidatura presidencial.

Candidatos de Juntos por el Cambio: Elisa Carrió

Lilita Carrió, que en 2020 se retiró de la política pidiéndole “mil disculpas a los que la odian” hizo sonar en las últimas semanas el cencerro de la Coalición Cívica y lanzó su candidatura presidencial. Las últimas encuestas la muestran úlima entre las precandidatas de JxC, pero la exdiputada no se baja y pide ampliar la coalición opositora a sectores del peronismo no «K».

La dirigente de la CC ARI aseguró que dará a conocer su fórmula el 24 de junio.

Candidatos de Juntos por el Cambio: José Luis Espert

Llegado hoy a Juntos por el Cambio, el economista libertario José Luis Espert también quiere ir con su propia candidatura. Así lo aseguró en declaraciones al programa «Cristina sin vueltas», que conduce Cristina Pérez por Radio Rivadavia.

«Voy a ser candidato a presidente», subrayó. Además, en medio de la interna del PRO, el economista consideró que «es una prenda de unidad para que la coalición no se rompa».