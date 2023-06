Arde Juntos por el Cambio: la alianza cruje tras los intentos de sumar a Schiaretti y Espert

La interna en Juntos por el Cambio arde y tiene cada vez más aristas que erosionan el armado de la principal coalición opositora.

Durante este miércoles, la interna se acentuó cuando los titulares de la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal le reclamaron al PRO que decida a la brevedad qué hará con el ingreso de José Luis Espert a Juntos por el Cambio.

«Atento a la resolución adoptada por el Consejo Nacional del PRO en el día de ayer (por el martes) y siendo partidos fundadores de Juntos por el Cambio (UCR, CC y ERF) solicitamos al PRO que decida, con carácter perentorio, sobre la integración de Avanza Libertad y José Luis Espert», afirmaron.

Luego de que el PRO analizara este martes por la noche el ingreso de Espert, los otros tres partidos centrales del frente opositor enfatizaron: «Dicha solicitud se debe a que hace más de un mes tenemos pendiente esta resolución y estamos próximos a llevar adelante nuestras instancias partidarias para ratificar y/o definir el marco de alianzas».

«La Argentina necesita un JxC unido, plural y responsable, centrado en los problemas que atraviesan los argentinos y no en internas o sectarismos estériles. Con la misma vocación de 2015 y 2019 ampliemos nuestro espacio para ganarle al kirchnerisno y comenzar a sentar las bases de un verdadero cambio consistente y sostenible en el tiempo», recalcaron en un comunicado.

El mensaje fue firmado por Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CCARI) y Miguel Ángel Pichetto (ERF).

La pelea de fondo de Bullrich y Rodríguez Larreta

Pasando el mediodía hubo otro fuerte embate de Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta, la batalla de fondo del PRO para las presidenciales.

Bullrich le reclamó hoy a su competidor interno de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta que «juegue limpio» y le pidió que no busque «meter por la ventana a nuevos actores» en la coalición opositora como sucede con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Sobre la posibilidad de que la interna se tense al punto de hacer inevitable una ruptura, la presidenta del PRO en uso de licencia dijo que «depende de Larreta» y de que «juegue limpio».

«Depende de Larreta, sabe que tiene que ir a la cancha en la que está y no inventar meter a Schiaretti cuando tenemos una elección en Córdoba. Jugá limpio, querer llevarte la pelota porque no podés ganar la elección no vale», lo desafío.

Rodríguez Larreta había rechazado las críticas del ex presidente Mauricio Macri por su estrategia electoral y afirmó que está «convencido de que hay que sumar para ganarle al kirchnerismo».

«Mi candidatura está sometida a una sola cosa: mis convicciones, a lo que yo creo. Creo que tenemos que sumar para ganarle al kirchnerismo», subrayó. Además agregó: «Tenemos que seguir sumando, porque el desafío en la Argentina es muy grande y cada día estamos peor. Mi vocación es sumar. Para dar la pelea tenemos que sumar y cambiar al país».