Vendían dólares en la oficina de Turismo de Villa La Angostura: no interpelarán al intendente

En el Concejo Deliberante no prosperó la interpelación al intendente. Foto: Angostura Informa.

Una empleada vendió dólares en las oficinas de la Secretaría de Turismo de Villa La Angostura, algo prohibido según el estatuto del personal municipal. El intendente Javier Murer no inició un sumario en ese momento y eso impulsó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para interpelarlo por su decisión. Pero en la sesión no prosperó la iniciativa al no conseguirse los votos necesarios. María Eugenia Mesa, concejal de Amor por Angostura, habló de las irregularidades que detectaron.

Escuchá a María Eugenia Mesa, en «Ya es Tiempo», por RÍO NEGRO RADIO

“Desde la oposición pensamos que todo iba a desarrollarse distinto. Reviste una acto sumamente grave e ilegal. Se visibilizó el 23 de febrero y se comunicó en tiempo y forma de parte del secretario al intendente municipal para la apertura de sumarios», señaló la concejal.

“Está encubriendo una seria ilegalidad y ahora de manotazo de ahogado, abre un sumario fuera de término”, marcó.

Dijo que también si bien se alertó de la práctica ilegal en febrero, es probable que luego se haya continuado con la venta de dólares en la dependencia municipal.

“Habilitaron el tratamiento y luego lo votaron en negativo la oportunidad que tenía el intendente de venir a dar explicaciones”, repudió la concejal sobre lo ocurrido en la sesión que hubo el miércoles.

Según informó el sitio Andino, la resolución se trató sobre tablas, la votación quedó igualada y el desempate quedó en manos del manos del Presidente del Concejo, Sebastián Raimondo, que se inclinó por el “no”.

Las otras irregularidades que detectaron en Villa La Angostura

Mesa dijo que también tomaron conocimiento que en la secretaría de Turismo se recomendaron alquileres no habilitados.

Agregó que como oposición detectaron hace dos semanas atrás decretos de compras directas millonarias. remarcó que uno de los que llamó la atención fue el alquiler de una globa “a un familiar directo del propio intendente”.

Sobre la posibilidad de impulsar un juicio político manifestó que “no se cuentan con los votos”.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.