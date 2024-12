Victoria Villarruel celebró su propio año de gestión a minutos de la cadena nacional de Javier Milei

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, compartió por redes sociales un balance del año de su gestión. Minutos previos a que se emita por cadena nacional el discurso de Javier Milei, la titular del Senado no hizo mención al presidente y habló de una agenda federal.

En su cuenta de X (ex Twitter), Villarruel compartió un video con un repaso de su gestión en el Congreso, que comienza con un fragmento del discurso que dio cuando asumió el pasado 10 de diciembre de 2023.

En su repaso de momentos destacados, el registro puntualizó las declaraciones que dio cuando retiraron el busto del expresidente Néstor Kirchner. Asimismo, remarcó el día en el que el Senado debatió la Ley Bases, circunstancia en la que la vicepresidenta tuvo que votar y desempatar.

«1er año de gobierno. Un año muy intenso de trabajo, construyendo consensos en el Senado, recorriendo las provincias, afianzando el federalismo y trabajando por una Argentina mejor. ¡Todo por Argentina!», indicó Villarruel diez minutos antes de que empiece la cadena nacional.

1er año de gobierno. Un año muy intenso de trabajo, construyendo consensos en el Senado, recorriendo las provincias, afianzando el federalismo y trabajando por una Argentina mejor. ¡Todo por Argentina! 🇦🇷 https://t.co/seOz95U5ko — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 10, 2024

En su discurso, el presidente Javier Milei se mostró acompañado por todo su equipo de Gabinete menos con su compañera de fórmula, con quien ganó el balotaje en el 2023.

Javier Milei y Victoria Villarruel, más distanciados que nunca

Hace menos de un mes, los dichos de Javier Milei en una entrevista a La Nación+ desencadenaron la nueva crisis con Victoria Villarruel. El presidente transparentó que la vicepresidenta no participa en las decisiones políticas del gobierno y la emparentó con la casta.

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones«, dijo el jefe de Estado al asegurar que la titular del Senado no participa de las reuniones de Gabinete: «Ella decidió no participar”.

“Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos, está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, concluyó Milei.

Por su parte, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, buscó bajar el tono al evidente conflicto: “Cuando el Presidente dice que la vicepresidenta está más cerca de la casta se refiere a que trabaja fundamentalmente con los distintos bloques de senadores».