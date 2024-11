Javier Milei y Victoria Villarruel, más distanciados que nunca

“FALLECIÓ EL VILLARRUELISMO”. El texto en mayúscula fue replicado por emblemáticos dirigentes de La Libertad Avanza en las redes sociales, la arena donde el Javier Milei afirma que se da la “batalla cultural”, en una abierta muestra del rompimiento de la relación entre el presidente y su vicepresidenta, Victoria Villarruel. “Traidora”, fue otro calificativo difundido en las redes.



La diputada nacional Lilia Lemoine y el escritor e ideólogo conservador (muy seguido por Milei) Nicolás Márquez estuvieron entre los principales difusores en las redes de textos agresivos con la vicepresidenta.

Ambos, que venían siendo muy críticos de Villarruel, se envalentonaron después de que el propio Milei admitiera que la vicepresidenta “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones del gobierno”.

Javier Milei y Victoria Villarruel distanciados: nueva crisis en el gobierno



Los dichos de Javier Milei en una entrevista a La Nación+ desencadenaron la nueva crisis. El presidente transparentó que la vicepresidente no participa en las decisiones políticas del gobierno y la emparentó con la casta.

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Ella decidió no participar”, dijo Milei, para hacer silencio cuando se le preguntó si últimamente dialogaba con la vicepresidenta.

“El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles”, respondió finalmente. “Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos, está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, completó Milei.



Las definiciones presidenciales del miércoles a la noche retumbaron todo el día de hoy en la Casa Rosada.

“Es obvio que está cerca de la casta porque comparte mucho tiempo laboral con senadores casta, y eso está a la vista”, justificó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Después fue más enfático: “¿Cómo le vamos a pedir la renuncia, vos estás loco? Obviamente que no”, le respondió al periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada.



El jefe de gabinete, Guillermo Francos, buscó bajar el tono al evidente conflicto. “Cuando el Presidente dice que la vicepresidenta está más cerca de la castase refiere a que trabaja fundamentalmente con los distintos bloques de senadorestratando de llevar adelante las propuestas del gobierno nacional”, justificó a Radio Rivadavia.



“El Presidente está tratando temas de gestión diaria y el vice trata más los temas legislativos.Es algo natural”, explicó Francos, para luego terminar reconociendo: “No creo que ella esté pensando en algún juego político propio, pero no puedo juzgar cuál es su ambición política porque no la conozco”.

Javier Milei y Victoria Villarruel distanciados: Lemoine y Márquez contra la vicepresidenta



La diputada Lemoine (que ya había apodado “Vichacruel” a la vice) y el escritor Márquez no escondieron la crisis detrás de eufemismos. Lemoine acusó a Villarruel de hacer campaña política con fondos del Senado. “Fue diputada y después vice con los votos de Milei, no de ella”, agregó.



La diputada se refirió a la continuidad de Villarruel en el Senado: “es su trabajo y lo tiene que seguir haciendo. ¿ O crees que si se enoja y se va no hay remplazo en el Senado? Ojo con ese pensamiento pedorro… Lo que más necesitamos es su voto para desempatar. Después de eso, para recorrer las fiestas provinciales no se le paga”, dijo la diputada, aludiendo a la agenda política paralela de Villarruel.



Márquez le dedicó los dichos presidenciales de Milei a “todos los imbéciles, aprendices e iletrados que se la pasaron insultándome por sostener con certeza categórica que Villarruel era una INGRATA Y TRAIDORA”.



Sobre el futuro de Villarruel, Márquez fue tajante: “Si se subordina, somete, obedece y disciplina en función del proyecto político del líder que generosamente la consagró VicePresidente, se contemplará entonces la permanencia en su cargo bajo estricta observancia de que no contradiga una coma y sin chistar aquello que se le ordene: está clarito?”.

Javier Milei y sus dichos contra Victoria Villarruel: descartan la renuncia de la vicepresidenta



Fuentes del Senado descartan que esta crisis termine en la renuncia de Victoria Villarruel. Se especula, en cambio, en torno al riesgo sobre el juego propio que podría desplegar en la Cámara Alta. Esto implicaría, por ejemplo, que desde la presidencia del Senado se habiliten (o no se obstaculicen) iniciativas opositoras, principalmente del peronismo.



El Senado hace semanas que no funciona. Villarruel mantuvo el cerrojo ante la posibilidad cierta de que Unión por la Patria pida tratar sobre tablas el DNU relacionado al canje de deuda.

El Senado recibe el miércoles a Francos, para que dé un informe de gestión. ¿Habrá sesión el jueves donde se cuestione el DNU?



Villarruel no escondió nunca sus diferencias con las políticas del Ejecutivo, sobre todo las referidas a la política exterior. “Malvinas es mi límite”, escribió sobre un acuerdo de cooperación entre la Cancillería y el Reino Unido.

Antes había provocado un conflicto diplomático al calificar de “país colonialista” a Francia. “No fue un tuit feliz”, dijo aquella vez Milei, admitiendo que el mensaje de Villarruel había provocado enojo en el gobierno francés, finalmente destrabado por gestión de Karina Milei.

La vicepresidenta no estuvo en los agasajos a Emmanuel Macron, de paso por Buenos Aires el fin de semana pasado. Tampoco fue vista en las actividades oficiales relacionadas a la visita de la premier italiana, Giorgia Meloni.



La última reunión de gabinete a la que asistió Villarruel fue el 30 de julio. Y fue en el desfile militar del 9 de julio, la última vez que se los vio sonrientes, montados en la torreta de un tanque. Milei tampoco replicó el saludo de cumpleaños de Villarruel, contrariamente a lo que hizo con el resto de los ministros.



La vicepresidente no habló sobre este último episodio de la interna del Ejecutivo. Sí lo hizo el senador Francisco Paoltroni, el único leal que tiene Villarruel en la Cámara Alta.

“Las críticas a la Vicepresidente son injustas e innecesarias. A pesar de tener minoría en el Senado, está realizando un gran trabajo para avanzar en las ideas de la libertad que pregonamos durante la campaña. Presidente, no se deje influenciar por los cantos de sirena. Las personas con las que se está rodeando no son los mismos de siempre, son los peores de antes”, escribió en la red X.



La vicepresidenta y Paoltroni siempre criticaron la nominación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, una apuesta del presidente Milei, a quien señalan como “representante de la casta”.



Paoltroni fue echado del bloque libertario en agosto pasado. “Levantá YA tus cosas que te vas de La Libertad Avanza. Te manda saludos el Triángulo De Hierro y dice que te vayas a la concha de tu hermana”, tuiteó Daniel Parisini, conocido en las redes como “el Gordo Dan”, el soldado leal a Nicolás Caputo, y líder de la facción libertaria que se presentó la semana pasada con un acto de estética fascista.



El Ejecutivo se ha visto aquejado por varias crisis ministeriales, las que fueron resueltas con decisiones drásticas. Milei no dudó en echar de la Jefatura de Gabinete a su amigo e integrante del círculo íntimo presidencial, Nicolás Posse. Antes se había ido Ferraro (Infraestructura), acusado de filtrar información ministerial a la prensa; siguieron el ministro de Salud Mario Russo y la canciller Diana Mondino y varios secretarios de Estado.