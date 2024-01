Victoria Villarruel y un viaje a Bariloche cargado de señales

La vicepresidenta Victoria Villarruel pasó casi 48 horas en la cordillera, en un viaje cargado de señales políticas e institucionales para Río Negro y en particular para las industrias del turismo, la producción y la tecnología de Bariloche.

El viaje de Villarruel fue enmarcado como un “viaje privado”. Llegó el viernes a las 20 en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas y se alojó en Villa La Angostura, pero su agenda de actividades públicas estuvo centrada en Bariloche a donde viajó sábado y domingo para tener reuniones y visitas a instituciones, siempre acompañada por el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz.

Su presencia en la región fue sugestiva por los crecientes rumores de tensiones con el presidente Javier Milei y su presunto acercamiento al expresidente Mauricio Macri, quien se encuentra de descanso en Villa La Angostura. Se especuló en los últimos días con un encuentro con el exmandatario pero ayer, ante empresarios barilochenses, la propia Villarruel se encargó de desalentar esa teoría y les dijo que “no se reunió con Macri”, según indicaron a RÍO NEGRO interlocutores de la titular del Senado.

Villarruel no viajó con equipo de prensa, funcionarios nacionales ni tampoco la acompañó la única diputada de La Libertad Avanza por Río Negro, Lorena Villaverde, que permaneció el fin de semana en Las Grutas. Quien sí estuvo, además de funcionarios provinciales, es el diputado de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo.

En Bariloche, la presidenta del Senado tuvo custodia personal y un equipo de uniformados de la Policía Federal y de la Brigada Montada de la Policía de Río Negro que se sumó a su resguardo. El despliegue fue importante, con uniformados con armas largas, motorizados, varias camionetas y hasta agentes de la división explosivos de la fuerza federal.

Según pudo conocer RÍO NEGRO Villarruel se contactó previamente con el gobernador Alberto Weretilneck para informarle su visita a la región, pero aclaró que no se trataba de un viaje oficial, por eso el Gobierno provincial acompañó, le gestionó reuniones y visitas, pero no difundió ninguna de las actividades. Tampoco hubo planteos oficiales por el DNU, la Ley Ómnibus y sus impactos en la provincia y las economías regionales. “La idea era evitar la lista de reclamos, no era el momento, la premisa era generar el vinculo y una relación de confianza”, dijo un dirigente provincial que marcó esa diferencia con el gobierno municipal que no solo difundió el encuentro del intendente Walter Cortés con la vicepresidenta, sino que también apuntó el listado de pedidos que le hizo para la ciudad.

La indicación de Weretilneck era acompañar a la vicepresidenta en lo que requiera y gestionar las reuniones que ella misma solicitó. Por eso, el sábado fue a Invap y conoció de primera mano las actividades de la empresa estatal rionegrina, luego llegó al Centro Cívico donde fue declarada huésped de honor por el intendente Cortés y ayer encabezó una reunión con empresarios del sector comercial y turístico. Su visita -acompañada por funcionarios provinciales- terminó con un recorrido por el Circuito Chico.

Además de Lutz, fue un nexo importante para Villarruel en la región el abogado Damián Torres, apoderado de JSRN, allegado a Weretilneck, quien tenía un vínculo previo con la libertaria por los movimientos Pro Vida.

La vicepresidenta no tuvo contacto con la prensa local y se limitó a saludar sonriente al público que gritaba su nombre al descender de la camioneta en el Centro Cívico y en el hotel Inacayal donde ayer estuvo casi dos horas y se retiró por un estacionamiento a bordo de un transfer eludiendo a la prensa y a la gente que esperaba poder tomarle una fotografía.