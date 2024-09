Video | Denuncian bloqueo en la Univesidad Madres de Plaza de Mayo: «Capital Humano es negacionista»

Se vivieron horas de tensión este lunes en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa). Según denunciaron las autoridades, la Policía Federal impidió el ingreso de estudiantes y trabajadores a la sede educativa.

Página 12 reportó que la intervención policial comenzó por la mañana y se prolongó hasta la tarde. Hubo repudio en las redes sociales y una concentración en la puerta del edificio ubicado en ciudad de Buenos Aires.

Mariela Canessa, secretaria general de la Asociación Docente del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (ADIUNMa), comentó que los trabajores fueron informados por medio de correo electrónico. La explicación oficial fue que el cierre se debió a la «falta de matafuegos y otras cuestiones».

«Cuando los no docentes se acercan para empezar a trabajar, junto con la rectora, les impiden el ingreso y les dicen que solo pueden subir a retirar sus cosas. Cuando ingresan a la universidad, les cierran la puerta, la persiana general, con llave y no pueden salir más de la universidad«, detalló Canessa en diálogo con Futurock.

Al respecto, la rectora Cristina Caamaño relató: «Hoy a la mañana cuando llegué, el policía que está siempre me dice que no puedo entrar. Le pregunto cuál es el motivo y saca una hoja con un Gmail -no un mail oficial- del interventor nombrado por Milei, por Capital Humano, en donde le dice a la Policía que no deje ingresar a nadie. Y el policía basándose en eso no me dejaba entrar. Ahí le mostré que era la rectora pero no me dejaba pasar. En determinado momento se corrió y pasé«.

La disposición generó la reacción de personal de la Casa de Altos Estudios, quienes convocaron a una movilización. El perímetro debió ser reforzado por efectivos que impidieron el ingreso que por la fuerza quiso realizar un grupo de manifestantes. Finalmente, los agentes se retiraron del lugar.

«La gente de Capital Humano no quiere a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, porque son negacionistas, reivindicadores de la última dictadura cívico militar y son visitadores de los genocidas. Lo que más odian son los derechos humanos y lo que esté relacionado con eso, como las Madres«, analizó Caamaño al respecto.

Según Infobae, el conflicto se originó por una decisión del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, de revisar las últimas universidades creadas.

En ese contexto, el rector normalizador, Eduardo Maurizzio, prohibió el ingreso «a las instalaciones a esa casa de altos estudios por razones de seguridad e higiene». Según explicaron las autoridades nacionales, los seguros de vida de los trabajadores de la institución y elementos de seguridad, como matafuegos, están vencidos.