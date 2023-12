Video | El tenso cruce de Eduardo Belliboni con un periodista de TN: «Te van a echar a vos»

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, mantuvo una acalorada discusión con un periodista de TN en la previa de la marcha piquetera, que se llevará a cabo esta tarde.

Todo ocurrió durante la llegada del dirigente a la estación de transbordo de Constitución, desde planea movilizarse hacia la Plaza de Mayo. Allí fue abordado por un grupo de periodistas que le consultó por el del protocolo anti-piquetes.

“Vamos a concentrarnos en Belgrano y Diagonal Sur y de ahí vamos a marchar por la calle, como se hace en todas las manifestaciones en todo el mundo. Patricia Bullrich: las movilizaciones de más de 5 mil personas lógicamente se hacen por la calle. Vamos a marchar a Plaza de Mayo y vamos a denunciar este ajuste que – no nos va a afectar a nosotros que vamos a estar en la plaza- los va a afectar a todos ustedes”, expresó Belliboni señalando a los periodistas.

En ese momento, un periodista del canal de noticias le preguntó: “¿Usted cree que la gente no sabe lo que iba a hacer este Gobierno? Porque en las elecciones ganaron ampliamente”. “No tengo la menor idea, te digo lo que pienso yo. Dijeron que el ajuste lo iba a pagar la casta y la casta está en el Gobierno y el ajuste en el pueblo”, respondió el líder del Polo Obrero.

“Milei dijo cinco veces que el ajuste lo iba a pagar la casta y no el pueblo. No me digas que votó el ajuste el pueblo, lo que votó la gente es el ajuste a la casta. Y la casta está en el Gobierno y el pueblo está cagado de hambre”, insistió Belliboni con un fuerte tono de voz elevado, enfrentando al mismo periodista.

El cruce siguió con el cuestionamiento al aumento del boleto, que se efectuará el mes que viene con la quita de subsidios, y el rol que tuvieron los movimientos sociales durante el gobierno de Alberto Fernández. Allí la confrontación escaló hasta tal punto que el dirigente social golpeó el micrófono del periodista.

“Tomatelá, gil. Sos un trabajador. Te van a echar a vos, gil. Gil de lechería”, remató.

Marcha piquetera: «Vamos a movilizarnos por la calle»

Desde Unidad Piquetera se informó un cambio de convocatoria de la movilización que tendrá lugar desde las 16 en aniversario del Argentinazo de 2001.

Según precisaron sus convocantes, la cabecera central se ubicará en Diagonal Sur y Belgrano con “el fin de asegurar tanto la realización del acto en Plaza de Mayo y sortear las provocaciones que ha montado el gobierno nacional y su Ministra Patricia Bullrich”.

Tras el anuncio del Protocolo de Mantenimiento de Orden Público los piqueteros informaron la suspensión de la salida desde el Congreso de la Nación y detallaron que la cabecera central, saldrá de Diagonal sur y Belgrano, y una segunda, de Florida y Diagonal Norte.

“Vamos a movilizarnos por la calle”, añadió Belloboni sobre la manifestación.