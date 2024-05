Impuesto a las Ganancias: se «tomarían en cuenta» los cambios propuestos por las provincias patagónicas, dijo Francos

Tras el cuarto intermedio dispuesto la semana pasada, el Senado retomará este martes el debate del paquete fiscal de la Ley Bases en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Mientras tanto el gobierno de javier Milei continúa estudiando cambios para tener los votos que le permitan avanzar en el tratamiento de la iniciativa. En este marco, el ministro del Interior Guillermo Francos sigue dando señales a las provincias patagónicas sobre el Impuesto a las Ganancias.

«Hay un cambio que proponían las provincias patagónicas justificado por el costo de vida mayor, por eso la justificación de sueldos mayores y que entonces tenía un impacto mayor el impuesto a los ingresos personales en esas provincias. Es una observación que la hemos tomado en cuenta y seguramente si esa es la modificación que se propone la tomaremos, no se si habrá otras, hasta ahora no he escuchado otras», declaró a TN en la noche de este domingo.

En el mismo sentido se había pronunciado el viernes ante la consulta periodística por el tema de los posibles cambios en el Impuesto a las Ganancias que impulsan las provincias patagónicas. «Nos están proponiendo elevar los mínimos un 22% para la zona patagónica», declaró al canal LaNacion+.

Según publicó Infobae, el ministro aseguró que «están conversando sobre el piso mínimo del Impuesto a las Ganancias para la Patagonia». “Ellos dicen que es injusto porque tienen que vivir con un costo más alto”, agregó Francos.

Los senadores que representan a las provincias patagónicas plantearon elevar el piso un 22 por ciento para los trabajadores de esta parte del país. «Si el oficialismo acepta estos cambios significaría que para solteros el piso a partir del cual se pagaría el impuesto pasaría del que propone el proyecto de 1.8 millones de pesos a 2.2 millones de pesos y de 2.2 millones de pesos a 2.7 millones de pesos para casados con hijos«, agregó el periódico.

Cómo sigue el debate de la Ley Bases

El miércoles, a partir de las 10.30 se volverá a reunir el plenario de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, para retomar el debate del proyecto de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Concluidas las reuniones informativas desarrolladas a lo largo de la semana pasada, será el momento de comenzar a avanzar con el dictamen que se lleve al recinto. Tendrán todo el día para ponerse de acuerdo, aunque en rigor de verdad los acuerdos sean alcanzados en otros ámbitos.

Si surge algún imprevisto, continuarán al día siguiente. Pero la idea original es poder dictaminar el miércoles 22 y dejar listo el proyecto para llevarlo al recinto el miércoles 29. Será ese día, o el jueves 30, pero son las fechas a priori elegidas para jugar todas las fichas y definir la suerte de las dos leyes del Ejecutivo que, si sufren modificaciones, como todo indica, deberán volver a Diputados.