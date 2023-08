Weretilneck dice que deberá “empezar de cero con la Policía” porque “está destruida”

La transición formal del gobierno de Río Negro comenzará en octubre y el mandatario electo, Alberto Weretilneck, ratificó ayer que el área de Seguridad será el que concentrará mayores esfuerzos en el inicio de su gestión, para cambiar el rumbo definido por el equipo de Arabela Carreras. “Tenemos que empezar de cero con la Policía, porque realmente está destruida y es muy delicado lo que está pasando”, afirmó ayer el senador en declaraciones públicas.

El presidente de Juntos Somos Río Negro se involucró de manera directa en la campaña para las PASO, donde el oficialismo provincial enfrenta el desafío de competir con boleta corta, sin precandidatos presidenciales que traccionen votos hacia los postulantes a diputados nacionales.

Ese escenario aparece dentro de otro más complejo, trazado por Weretilineck en la última reunión general del partido realizada en Fernández Oro, donde alertó a la dirigencia, afirmando que a pesar del triunfo electoral de abril en la provincia, el futuro imponía la obligación de implementar reformas profundas en la administración del Estado.

“El futuro de JSRN va a depender de nosotros, de la mejora en la calidad de gestión, del proceso de modernización del Estado, de acercarnos a la comunidad, de resolver los problemas gravísimos de seguridad”, sostuvo el gobernador electo.

Fue allí cuando aseguró que se debía “empezar de cero” con la fuerza de seguridad provincial, aclarando luego que “no es un problema de los policías, sino desde la institucionalidad, desde el Ministerio de Seguridad hacia abajo”.

“Es muy delicado lo que pasa, no solo que no se incorporaron policías sino la ausencia de equipamiento, de todo tipo, (la ausencia) de una conducción clara. Es muy difícil porque en una situación de pobreza, de crisis, lo problemas de seguridad los estamos viendo en todas las ciudades”, completó.

Las definiciones del gobernador electo no sorprendieron desde la temática, porque las críticas a Seguridad surgieron a principios de año y porque esa visión sobre la gestión de la ministra Betiana Minor también se refleja en los planteos del intendente de Viedma, Pedro Pesatti.

Luego de sucesivos hechos delictivos ocurridos en la capital, el vicegobernador electo pidió semanas atrás que se convoque a la Comisión Especial de Seguridad de la Legislatura, convencido también de que el gobierno provincial busca transferir a los municipios responsabilidades propias en materia de prevención.

Lo que agitó ayer la vida interna de JSRN fue la severidad del diagnóstico de Weretilneck, quien de todas maneras aclaró que los cambios en las políticas de seguridad se verán después de diciembre, porque “no me gusta hacer cosas cuando no tengo el absoluto poder de decisión”.

La decisión sobre una jueza que el kirchnerismo busca mantener

El gobernador electo ratificó que no viajaría a Buenos Aires para la sesión del Senado en el que se pretendía votar una importante cantidad de pliegos relacionados con la Justicia, la mayoría de ellos para cubrir vacantes pero otros para extender la permanencia de magistrados en sus cargos, luego de cumplir 75 años.

El caso que más interesa al kirchnerismo es el de la jueza Ana Figueroa, integrante de la Cámara Nacional de Casación que debe resolver si la causa Hotesur-Los Sauces debe avanzar hacia el juicio, con los hijos de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, entre los involucrados principales.

“Considero que lo que marca la Constitución sobre la edad límite para que los jueces desempeñen el cargo está bien. Es una edad correcta para terminar la carrera judicial”, dijo Weretilneck ayer en declaraciones a CNN Radio Roca.

Y agregó: “Hay una clara intención del Poder Ejecutivo y del gobierno de que la jueza permanezca en el cargo. Después, cuáles son los motivos, no lo puedo aventurar”.

“No es ilícito pretender que siga, pero está en el Senado que ocurra o no y considero que es suficiente todo lo que ha estado”, finalizó.

Juntos Somos Río Negro tiene los únicos diputados que pueden ser independientes del poder central. Es la virtud que tiene el voto verde, porque es la defensa de la provincia. Alberto Weretilneck

“Invitado” a hacer campaña en Bariloche

Weretilneck fue consultado ayer si hará campaña a favor de Arabela Carreras en Bariloche.

Luego de dudar unos segundos, contestó: “Si me lo piden sí, si no me lo piden no”.

“Soy respetuoso de las campañas locales, donde la estrategia y la táctica dependen del candidato”, agregó de inmediato, buscando descomprimir.

Esas declaraciones fueron trasladadas poco después a la gobernadora, que protagonizó una actividad pública en Viedma.

“Le hemos pedido y le vamos a pedir que se sume. Está invitado este domingo a un evento en conjunto para la candidatura de Luis Di Giacomo y mi campaña para la intendencia de Bariloche”, detalló la mandataria.