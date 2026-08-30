Weretilneck, el cambio de paradigma energético en Río Negro y su principal legado

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) junto a las las iniciativas de licuefacción «Argentina GNL 1» y «Argentina GNL 2» constituyen los pilares de la estrategia energética provincial. Señaló que estas obras no solo generarán ingresos para las arcas públicas, sino que también impulsarán de manera decisiva la actividad económica y el empleo a mediano y largo plazo.



En este marco, se destaca la futura planta separadora de gases que desarrollará YPF, junto a la italiana ENI y la emiratí XRG.



Weretilneck calificó esta obra como de carácter absolutamente estratégico, detallando que «esa planta será tres veces más grande de la de Cerri (cerca de Bahía Blanca) » y que allí se va a generar mucho valor agregado, mucho empleo, mucha actividad económica».



Para el gobernador, estos desarrollos significan un profundo cambio de paradigma: «El hito es que la Patagonia empieza a darle valor agregado a su recurso natural».

Con esto, según explicó, se deja atrás «la frustración de no poder darle valor al industrializar lo que es nuestro», una vieja cuenta pendiente en la historia de la región. En este sentido recordó la experiencia de Neuquén con Fertineu (el proyecto frustrado en esa provincia de industrializar el gas en origen y fabricar fertilizantes).



Weretilneck definió este proceso como su principal legado y una fuente de orgullo personal. «Si me lo planteas del punto de vista del orgullo personal, creo que es uno de los temas más importantes que voy a dejar este como legado», confesó, agregando que «hasta hace dos años éramos una provincia, pero no éramos una provincia estratégica. Entonces, este es el cambio que me parece que vamos a dejar hacia la próxima generación».



Respecto a las regalías generadas por los pozos de Vaca Muerta que se están empezando a desarrollar en el oeste provincial, el mandatario aclaró que no se vislumbra un impacto inmediato en las arcas públicas. «Yo no, nosotros no vislumbramos un impacto tan fuerte en la recaudación de regalías en el transcurso del próximo año, sino que lo veo más para el año 28 o 29 que en el corto plazo».