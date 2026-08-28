Marcelo Román reasumió su cargo como intendente de Allen: «No me robé nada»

El traspaso de mando entre Fabián Figueroa, intendente interino, y Marcelo Román, que regresó al cargo luego de un mes. Foto: Juan Thomes.

Este mediodia, Marcelo Román regresó a la intendencia de Allen. Luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia, que anuló la suspensión preventiva del cargo, el mandatario retomó su lugar y se dio el traspaso con el intendente transitorio, Fabián Figueroa.

El traspaso tuvo una duración aproximada de 10 minutos, donde se firmaron las actas correspondientes y se dejó constatado la situación de la municipalidad en el momento del cambio de intendente. En el cierre, Román le habló directamente a Figueroa y le hizo un especial pedido: «Lamento toda esta situación. Enfrente de todos los vecinos, si tenés un poco de dignidad, te pido por favor que le dejes el cargo a Valeria Bezic como presidenta del Concejo Deliberante, ya que fue elegida popularmente».

El saludo entre Román y Figueroa, antes de firmar el traspaso de mando. Foto: Juan Thomes

En diálogo con RIO NEGRO, Román expresó su alegría por volver a su cargo: «Sensaciones encontradas. Agradecido a mi familia, a todo el equipo que me acompaña, a nuestros vecinos que durante todo este tiempo también nos han acompañado con sus mensajes».

«Contentos porque hoy gana la institucionalidad en nuestra ciudad y en todo Río Negro. Esto deja un precedente histórico en la provincia. No es llegar y sacar un funcionario electo, por la voluntad de 6 personas en contra del voto popular, de lo que la gente eligió en las urnas».

Luego, aclaró las dificultades que ha resistido durante su mandato: «No ha sido fácil durante toda nuestra gestión. Hemos tenido siempre contras, persecuciones políticas, personales».

La alegría de Román en su regreso a la intendencia de Allen. Foto: Juan Thomes.

Román también realizó una autocrítica de su gestión: «Por supuesto que me hago cargo que hemos cometido errores como cualquier ser humano, pero han llegado al punto de crucificarnos mediáticamente, políticamente, con tantas mentiras que se han hablado».

Más adelante, aclaró que no realizó ninguna acción ilegal en su gestión: «No me robé nada, no saqué nada. Si hubiese sido todo cierto lo que han dicho, hoy yo no estaría acá, hubiese sido el primero en dar un paso al frente».

El mandatario recalcó que esta situación le servirá «Nos sirve para retomar con mucha más fuerza, para no volver a cometer errores. Ya contamos con la legitimidad que nos da el máximo tribunal de justicia de la provincia».

Y le dedicó unas palabras a todos los allenses: «Nuestros vecinos que se queden tranquilos. Pido disculpas también por por todo este lío, este mamarracho que nos ha llevado. Y todo concluye en este accionar ilegal que han tenido estos concejales».

Román apuntó a los concejales: «Esto no va a quedar así»

El 8 de julio, el Concejo Deliberante de Allén votó a favor de la suspensión preventiva de Marcelo Román, que no pudo ejercer su cargo como intendente el pasado 24 de julio.

Hoy, tras el fallo del STJ, Román regresó a su puesto y apuntó contra estos funcionarios: «Esta gente usurpó el cargo durante más de un mes. Esta ordenanza fue un golpe institucional».

Román llegó acompañado a la municipalidad con su grupo de trabajo y vecinos de la ciudad. Foto: Juan Thomes.

Y adelantó cuáles serán las medidas contra los concejales que votaron a favor de su suspensión: «Vamos a iniciar las acciones penales pertinentes, esto no se va a quedar así. Todo tiene tiene una vuelta, una acción y reacción, y van a tener que dar declaraciones ante la justicia por la cantidad de delitos que han cometido».

Y describió esta acción como una «maniobra política»: «Acá no actuaron con culpa, con negligencia, sino está en evidencia el dolo y la frialdad con la que actuaron y sacaron a un intendente electo. No les queda más remedio que irse».

Los pasos a seguir en su regreso y los cambios en su gabinete

En su vuelta a su cargo como intendente, Román adelantó que será lo primero que hará: «Vamos a hacer un control exhaustivo para ver qué fue lo que nos dejaron. No sabemos cómo está la situación financiera. Ellos creían que era venir, soplar y hacer botellas. Creyeron que la municipalidad era un mercado y no es así».

Y mencionó el trabajo municipal que vienen haciendo: «Tenemos los mejores sueldos de los municipales en la provincia. El objetivo será sostener esa masa salarial y siempre trabajamos más allá de eso, en pensar en realizar obras. Nosotros estamos por y para la gente. Nuestro objetivo no ha cambiado».

El afectivo saludo entre Román y una vecina antes de ingresar a la municipalidad. Foto: Juan Thomes.

Además, detalló que podrían haber cambios en su gabinete: «Creo que van a haber algunas modificaciones. Hay que tomar esto con mucha seriedad, con la seriedad que nosotros veníamos teniendo».

Román dejó claro que el objetivo en esta vuelta será «cambiar y mejorar la calidad de vida de los allenses. Lo vamos a seguir haciendo hasta el último día que estemos».

La posibilidad de la revocatoria

Luego del fallo del STJ que permitió el regreso de Román a la intendencia de Allen, existe la posibilidad de una revocatoria que podría cambiar la situación actual del mandatario allense. El pedido ya comenzó y abrió una nueva etapa del procedimiento.

Ante esta posibilidad, Román dio su punto de vista: «Lo veo medio imposible porque ya ellos me están haciendo entrega. Si no hubiesen inmediatamente interpuesto algún recurso, algún recurso de queja contra el máximo tribunal».