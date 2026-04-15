Weretilneck puso en duda si seguirá la actualización por inflación en los sueldos estatales

La suba de haberes en los estatales de abril, que será finalmente del 5,6%, exigirá algo más de 5.000 millones de pesos.

Ese incremento concluirá con la pauta del primer cuatrimestre y las negociaciones con los gremios se retomarán en mayo para evaluar el impacto definitivo y, en consecuencia, resolver si seguirá el tratamiento salarial.

El gobernador deja pendiente el diseño

Este miércoles, en declaraciones a Río Negro Radio, el gobernador Alberto Weretilneck puso en duda si la Provincia mantendrá el actual esquema de actualización por la inflación en los haberes de los agentes públicos.

“Se irá viendo con los distintos representantes gremiales, sobre todo porque la pérdida de recursos de la provincia es permanente”, adelantó.

Contó de la «baja de recursos nacionales por la crisis económica y la falta de consumo», a la vez, que recordó que «la Provincia tiene innumerables obligaciones, como obra pública, garantizar la salud, la educación y la seguridad. Y el dinero no alcanza para todo, pero la voluntad es que los agentes públicos no pierdan poder adquisitivo, que no quiere decir que les alcance, pero tampoco se puede ser irresponsable de otorgar un aumento que no se pueda pagar”.

Este viernes 17, la Provincia depositará 125.000 pesos por el ítem Indumentaria en el personal de la administración central. Será la primera cuota y otro monto igual se abonará el 18 de mayo.

En sus dichos, Weretilneck extendió el acuerdo hasta las remuneraciones de mayo cuando, en realidad, la paritaria fijó la pauta con actualización automática para el período enero-abril, planteándose que en mayo vuelven las negociaciones para “tratar incrementos salariales a partir de mayo”, según el último acta de la Función Pública.

El porcentaje y los docentes

Los haberes de abril de los estatales del Poder Ejecutivo tendrán un incremento 5,65%, según el guarismo que oficializó el gobierno provincial como resultante del “promedio de índice de precio al consumidor (IPC) de Viedma y de la Nación” de febrero y de marzo.

Anteriormente, se aplicó una suba por el primer bimestre y comprendió el 5,29%, que se abonó con las remuneraciones de febrero.

Ambos incrementos totalizarán el 11,2% para el cuatrimestre enero-abril y exigirán algo más de 10.000 millones de pesos en la próxima masa salarial.

Las mejoras de abril alcanzarán simultáneamente a la totalidad del personal del Ejecutivo, incluso a los docentes que en los sueldos de marzo recién percibieron la pauta de febrero, que no la habían cobrado por su plan de lucha.

El reclamo docente continúa y, en ese marco, la Unter realizará un paro este jueves 16 y viernes 17, con movilizaciones locales.

Aun así, el lunes, Educación abonará la segunda cuota de la compensación -125.000 pesos- y se anticipa la liquidación del 5,29% de aumento.

En el acta de la paritaria del jueves pasado, los funcionarios no indicaron lo contrario y, además, se formalizó que el 20 de abril se completará aquella «suma fija» y se adelantó la “entrega de las grillas” con el cálculo del alza de abril, que será “abonada en mayo”. En cambio, en referencia al futuro, la representación de Educación remarcó que esa continuidad se “evaluará en conjunto con Economía”, considerando “el contexto económico y financiero”.