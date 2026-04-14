Los datos de la inflación se conocen y quedó definida la suba salarial para los estatales de Río Negro

La segunda suba del año para los estatales rionegrinos se aplicará con los haberes de abril. Foto: Marcelo Ochoa.

Los estatales rionegrinos percibirán un incremento del 5,57% en los haberes de abril, que comprende la mejora del segundo cuatrimestre.

Ese guarismo se origina en el promedio de los índices de inflación en Nación y en Viedma de marzo, que el Indec difundió este martes.

El resultado de los índices

La pauta de incremento corresponde al segundo bimestre, por lo cual, el número por liquidar resulta de la media del mes pasado y su equivalente de febrero. Ese porcentaje se aplicará al último «sueldo bruto».

El promedio resultante de febrero fue del 2,935% por el índice nacional del 2,9% y el equivalente viedmense del 2,9%.

El número oficial de la inflación se distorsionó en marzo, pues la variación de Viedma llegó a solo el 1,88%, mientras que el de Nación alcanzó el 3,4%. Resulta una media del 2,64%.

En conclusión, el alza por el segundo bimestre en las liquidaciones de abril, que se abonará en el inicio de mayo, será del 5,575%.

Este año, la Función Pública estableció subas por los índices de inflación y ese mecanismo se estableció por un cuatrimestre. Foto: Marcelo Ochoa.

Estas subas comprenderán a los estatales del Poder Ejecutivo, que superan los 55.000 agentes. El sector docente también estará alcanzado por esa mejora, a pesar de que la Unter mantiene un plan de lucha y, en esa línea, convocó a un paro para este jueves 16 y viernes 17.

Alza del primer bimestre

Ese primer aumento bimestral fue del 5,29%, aplicado con los haberes de febrero.

Ese porcentaje resultó de los índices de diciembre y de enero. El promedio del primero fue del 2,62%, a partir del 2,84% de Nación y del 2,4% de Viedma, mientras que el segundo alcanzó el 2,60% por los datos nacionales del 2,88% y el capitalino del 2,31%.

Con el segundo aumento en el 2026, la paritaria del cuadrimestre enero-abril se cerró y se prevé que las negociaciones se retomen en mayo.

El inicial interrogante lo constituye si el gobierno de Alberto Weretilneck sostendrá el esquema de actualización por la inflación, que introdujo este año después de la negociación previa planteada con el titular de ATE Nación, Rodolfo Aguiar.

Recientemente, el gremialista resaltó este instrumento frente a las bajas pautas fijadas por Nación para los estatales nacionales, pero no existe todavía ninguna definición por parte de los funcionarios rionegrinos.

En cambio, la administración de Weretilneck reitera la merma de los recursos y no profundiza en los próximos diseños.

En la paritaria docente de la semana pasada, Educación acotó su respuesta a que “se evaluará el contexto económico y financiero, conjuntamente con Economía, para continuar” con la negociación a partir de mayo.