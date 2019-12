"Ponete en su lugar", la campaña contra la pirotecnia en Neuquén

Evitar el padecimiento que sufren otras personas por los estruendos, es el eje de la campaña de comunicación que realiza el ministerio de Salud bajo el lema La pirotecnia les hace mal, #PoneteEnSuLugar. Hoy, se presentó la propuesta que busca concientizar sobre los problemas que ocasionan no solo los estruendos sino también la explosión.

Las áreas gubernamentales se unieron para estas fiestas. Campañas de difusión, operativos para detectar la venta ilegal y una línea telefónica para denunciar el uso de fuegos de artificio son algunas de las medidas que se pusieron y pondrán en marcha.

Neuquén tiene una ley de pirotecnia que fue aprobada en 2012 y reglamentada a fines del año pasado. Prohíbe, en todo el territorio provincial, la utilización, la tenencia, el acopio, la exhibición, la fabricación y el expendio al público de artificios de pirotecnia.

La ministra de Salud, Andrea Peve, que estuvo hoy en el lanzamiento de la campaña explicó que “no hay posibilidades de tener una pirotecnia segura” por lo que “la única manera de prevenir accidentes es no utilizarla”. Mencionó que desde el 2012 hubo una disminución gradual de las lesiones que registra el sistema de salud por el uso de estos productos.

Además, indicó que más allá de las lesiones que se notifican y registran “hay personas que sufren distintos malestares por la pirotecnia” y dijo que “hay que actuar desde la solidaridad y el respeto como ciudadanos”, en referencia a los adultos mayores, enfermos cardíacos, personas con discapacidades cognitivas o neurológicas, como así también a personas con síndrome de Down, Asperger, bebés, niños que padecen Trastornos del Espectro Autista y Trastornos Generalizados del Desarrollo (TEA y TGD), al igual que los mascotas.

Desde el ministerio de Gobierno y Seguridad, realizan numerosas acciones bajo el lema Pirotecnia cero y reciben denuncias –en toda la provincia– de infracciones a la Ley 2833 a la línea telefónica 103.

Vanina Merlo, a cargo del área, expresó que “la comunidad tiene que saber que por más que la pirotecnia que adquiere cumpla con las normas de fabricación, eso no significa que sea segura su manipulación o su uso. La única manera de prevenir y evitar estos accidentes con pirotecnia es no usándola. Necesitamos el compromiso de toda la comunidad. No solamente para cuidar a nuestros afectos, sino también por el impacto que produce en los animales no humanos, en bebés, niños y niñas con discapacidad. Esperamos que todos los vecinos y vecinas se sumen a esta campaña de difusión y concientización, para tener unas verdaderas felices fiestas”.

Daños a la salud

El uso de estos elementos puede ocasionar daños de diversa gravedad como quemaduras, problemas auditivos y lesiones oculares irreversibles. La pirotecnia lastima, mutila y genera discapacidad. Además, no existe la pirotecnia segura, sino que la única manera de prevenir accidentes es no utilizarla.

Las manos, los ojos, la cabeza y el rostro son las zonas del cuerpo que suelen resultar más afectadas por incidentes con pirotecnia. Mientras que el mayor porcentaje de heridos graves por esta causa se registra generalmente en los chicos de 5 a 14 años de edad.

Los factores de riesgo son la cercanía, el uso sin supervisión, la falta de coordinación física y la curiosidad.

Tal como lo expresó la ministra de Salud, en relación a los casos notificados en los últimos años, es muy marcado el descenso de los casos en relación a la sanción de la Ley 2833; su reglamentación y a las campañas permanentes que se han desarrollado en los últimos años. Tal es así que en el período 2011-2012 se registraron 88 casos; los que entre 2012-2013 disminuyeron a 27; y entre 2017-2018 a 19.