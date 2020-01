Por la crisis, YPF reduce inversiones en producción

La crisis imperante, no sólo en la macroeconomía del país sino también en el sector petrolero, le pasa factura a los presupuestos de inversión para este año e YPF no es la excepción. La petrolera de mayoría estatal reducirá su inyección en el upstream de todo el país y el recorte podría llegar a los 900 millones de dólares.

Así lo aseguró el secretario general del sindicato de Petroleros Jerárquicos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, José Lludgar, quien detalló en diálogo con Energía On que "para nuestra cuenca el recorte de inversiones de este año va a ser del 25%".

El dirigente gremial explicó que "con el gobernador, Mariano Arcioni, y el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerda, nos reunimos con el presidente de YPP, Guillermo Nielsen, y con el secretario de Energía (de la Nación, Sergio Lanziani)", una cita en la que también participó el titular de Petroleros Privados de la Cuenca del Golfo San Jorge, Jorge Ávila.

Lludgar aseguró que "estamos preocupados por los niveles de inversión que tiene programados YPF. Ya sabemos que el plan de inversión es de un 25% menos que en el 2019 para nosotros, que son unos 50 a 60 millones de dólares y de unos 900 millones de dólares en todo el país".

No obstante esto, el dirigente indicó que no analizan realizar medidas de fuerza dado que indicó que es posible que esta contracción pueda ser compensada con la mayor actividad que estarían teniendo este año otras operadoras como Capex y Pan American Energy (PAE).

"Comprendemos que es un momento difícil, no nos dijeron que no porque sí, y entendemos que hoy no podés salir a invertir si no hay recursos, es un problema de caja y no de voluntad", indicó Lludgar a la vez que indicó que "en Chubut y Tierra del Fuego la situación económica es complicada".

Este recorte de inversiones se suma al que YPF realizó a raíz del congelamiento de los combustibles del DNU 566 que, para 90 días, ascendió a 360 millones de dólares en coincidencia con las pérdidas estimadas por la petrolera.

Si bien el DNU finalizó, el valor de los combustibles sigue congelado desde el cambio de gobierno y arrastra un atraso en sus valores desde hace cinco meses y que de momento es cercano al 15%.

Este menor precio afecta el flujo de caja de YPF, una caja que además debe hacer frente cada vez a más préstamos y obligaciones negociables que, por el contexto nacional, no pueden ser renegociados como estaba previsto.

En Vaca Muerta en 2019 fueron 2050 millones de dólares los que inyectó YPF junto a sus socios tanto para tareas de perforación y producción como para el montaje de instalaciones de tratamiento.

Si bien de momento es incierto cómo afectaría este recorte al shale, el anuncio se da en medio de un clima agitado por las asambleas petroleras ante la inminente ola de despidos de más de 1900 trabajadores.