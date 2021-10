Por qué es importante la Vitamina C

Las vitaminas son compuestos orgánicos que se encuentran de forma natural en los alimentos. Las hay de distintas clases y son importantes ya que ayudan a regular las distintas funciones del organismo. Entre ellas, una de las más conocidas es la vitamina C.



Según explica la Licenciada en Nutrición Victoria De Felippe, se trata de una vitamina hidrosoluble, es antioxidante, disminuye el riesgo de enfermedades, mejora la absorción del hierro, la cicatrización y garantiza dientes y encías saludables.



El cuerpo elimina las cantidades sobrantes a través de la orina y aunque guarde una pequeña reserva es aconsejable tomarla regularmente para evitar una escasez en el organismo.



La profesional explica que algunas investigaciones muestran que, para la mayoría de las personas, los suplementos de vitamina C o los alimentos ricos en ella no reducen el riesgo de contraer el resfriado común. Sin embargo, tomarla en forma regular podría hacer que los síntomas sean un poco más cortos o leves. Tomar un suplemento de vitamina C después de que el resfriado haya empezado parece no servir.



Estos son los alimentos ricos en vitamina C:



*Frutas como melón, pomelo, naranja, mandarina, kiwi, ananá, frutillas, frambuesas, moras y arándanos, sandia.



*Verduras, sobre todo crudas: brócoli, repollitos de Bruselas, coliflor, morrón, espinaca, repollo, batata, papa, tomates.



El almacenamiento prolongado, la excesiva cocción y exposición a la luz inducen a pérdidas de vitamina c en los alimentos por lo cual la especialista recomienda el consumo de los vegetales y frutas crudos y frescos.

Aguas saborizadas caseras con vitamina C



Combinaciones de @nutrisemilla:

Frutilla, limón y albahaca: 4,5 frutillas en cuartos sin el cabo, 1/2 lima o limón en rodajas, un manojo de albahaca machacada, hielo, agua fría y opcional un poco de stevia o azúcar Mascabo.

Sandia y albahaca: 2 rodajas de sandía en cubos sin semilla, 1 manojo de albahaca machacada. Hielo y agua fría.

Mandarina y arándanos: Gajos de mandarina y arándanos en mitades. Hielo y agua fría.

Frutilla: Frutillas, lima, pepino y menta.

Naranja: Naranja, limon, pepino y menta.