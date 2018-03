“Titanes del Pacífico 2”: Del Toro vuelve a las batallas de robots

“Mi papá es un fanático de Bruce Willis, perdieron el cabello al mismo tiempo...”, destacó. “Es un tipo carismático, ministrando y predicando, tienes que atraer a tu audiencia, eso es algo que siempre ha hecho y de lo que yo me he inspirado. Pero no pertenezco a una iglesia, sino a las películas y al set”.

Boyega fue además productor de la cinta junto a Del Toro y dijo cuánto disfrutó ese doble papel. “Los productores son básicamente los ángeles guardianes del set y cada productor contribuye con su propio concepto creativo. Fue divertido actuar y luego ir al tras cámaras para resolver cosas”.

Cuando el principal productor de la cinta, Legendary, fue vendido al grupo chino Dalian Wanda por 3.500 millones de dólares, analistas coincidieron que las próximas producciones estarían saturadas con actores, locaciones y el idioma del segundo mayor mercado cinematográfico del mundo.

Y así sucedió: buena parte del diálogo es en mandarín y muchas escenas de acción son en Shanghái, Qingdáo y Hong Kong.

El reparto, liderado por el hijo de Clint Eastwood, Scott (”Snowden”, “Escuadrón Suicida”), cuenta con siete actores chinos, incluyendo la creciente estrella Jing Tian (”Kong: la Isla Calavera”).