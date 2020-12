Premier League: el Leeds de Marcelo Bielsa va por la recuperación

El Leeds viene de tres caídas en los últimos cuatro partidos y es por eso que hoy (9:00, ESPN) ante el Burnley tiene un partido clave. La goleada 6-2 ante Manchester United de la fecha pasada, dejó en una situación incómoda al equipo de Marcelo Bielsa.



Tras el partido con los Red Devils, Bielsa vivió una semana turbulenta. El entrenador acusó a la prensa británica de intentar desestabilizarlo por los malos resultados y hasta le consultaron por un posible cambio de sistema.

“Decir que pongo el estilo por encima del resultado es sólo otra forma de ridiculizarme. No me importa demasiado lo que la prensa piense. Lo que me preocupa es que lo que escriban influya en la gente”, dijo el Loco.

Luego de 14 fechas, Leeds está 14º con 17 puntos, siete por encima de la zona de descenso.



Ayer, el United (27) no pudo desplazar al Leicester (28) del tercer escalón de la tabla al igualar 2-2 de visitante, un resultado que podría aprovechar el líder Liverpool (31) para alejarse en la cima de la Premier League si es que supera en Anfield a West Bromwich desde las 13:30 (ESPN)



Aesenal venció 3-1 al Chelsea este sábado en el Boxing Day, cortando una racha de siete partidos ligueros sin poder ganar.

Además, el Everton (29) saltó al segundo lugar al superar 1-0 al Sheffield, mientras Arsenal venció 3-1 al Chelsea y el Manchester City al Newcastle por 2-0. El Aston Villa goleó 3-0 al Crystal Palace, donde el arquero argentino Emiliano Martínez sumó su octava valla invicta del campeonato.

🎁 SE TERMINÓ EL 'BOXING DAY' 🎁



Los resultados de la tradicional jornada en la Premier League:



➡ Sorpresiva victoria del Arsenal ante Chelsea



➡ Empate del Leicester City y Manchester United para ceder el segundo lugar



➡ Everton es de nuevo sublíder #CentralFOX pic.twitter.com/Lc7S2q87n9 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 26, 2020