Pedro Marquinia y un sueño olímpico: la historia del valiente nadador de Neuquén que no teme a los obstáculos

Los primeros minutos de su vida le marcaron el camino, era su destino y su voluntad elegir qué iba a hacer con eso. Nació con una discapacidad, la que nunca percibió como una imposibilidad sino como un desafío.

Pedro Marquinia, nacido y criado en la ciudad de Neuquén, es nadador profesional en todos los estilos, aunque el mariposa es el que más le gusta practicar. La semana pasada, participó del Torneo del Circuito Patagónico Master en Natación que se realizó en la ciudad de Regina y, luego de cumplir los 100 metros y de levantar su cabeza del agua, se encontró con una tribuna completa ovacionándolo de pie y a los gritos. “La verdad, no sabía qué estaba pasando. Algo había sucedido sin que yo me diera cuenta. No entendía nada”, recordó.

El no comprendía, pero el centenar de personas que se encontraba en el club sí que lo entendieron. Todos sabían quién era Pedro Marquinia y lo que demostró en las aguas de esa pileta es un ejemplo de vida.

Pedro Marquinia, el mejor amigo del agua que sueña con un podio en los juegos olímpicos

El joven de 28 años, del barrio Melipal, nació sin sus dos brazos. El amor de sus padres, de su hermano y de sus entrenadores le enseñaron el camino de la superación, porque entendieron siempre que Pedro podía como cualquier otro niño. Desde pequeño jugó al fútbol y practicó taekwondo, entre los 13 y los 15 años. Hasta que un día conoció a su mejor amiga: el agua.

“Estoy acá, tengo que vivir y seguir metiéndole a todo. Cuando empecé a nadar pensaba que no podía competir y pude”. Pedro Marquinia, 28 años y una vida con la mirada puesta en el futuro.

“En 2001 mi hermano tuvo un accidente y lo llevaron a la pileta a rehabilitación para mejorar su motricidad y me metieron a mi también. Empecé en la pileta de Alta Barda y de ahí no paré más”, contó el deportista. Hoy entrena en los clubes Camioneros y Santafesino, desde donde sueña llegar un día al podio de los Juegos Olímpicos.

Comenzó compitiendo en los torneos que se organizaban entre los clubes de la ciudad de Neuquén, hasta que la buena fortuna lo subió a un micro con destino a Chile, para participar de los Juegos de la Araucanía 2023. De allí regresó con una medalla de oro y otra de plata.

“Siempre me gustó nadar y saber que podía competir fue mucho mejor aún. Yo no sabía que podía, pensé que no iba a poder. Pero desde que empecé a participar de los torneos le estoy dando para adelante siempre”, reconoció Pedro. Y se demostró a sí mismo que de confianza en sí mismo se trata.

La esperanza de Pedro Marquinia, que va de Neuquén al mundo

Ahora entrena una hora todos los días, esperando su próxima competencia y abrazando su gran sueño de llegar a la competencia mundial. Pedro tiene muy claro que le faltan un par de años para estar a la altura de los grandes competidores del mundo. Pero no porque no tenga disciplina y constancia, sino porque “me cuesta mucho lo de la alimentación. Salgo a caminar y tengo una bicicleta fija como parte del entrenamiento, pero no soy muy bueno en eso de la alimentación saludable”. Pero si supo superar el mayor obstáculo que le puede poner en el camino la vida a un hombre, él sabe que con esto también podrá. Y también se tiene fe para encontrar un trabajo.

En el mientras tanto, está realizando cursos de operador de PC y asistente jurídico. Hace unos años, intentó iniciar la carrera de Abogacía pero los costos de las cuotas y los traslados lo obligaron a abandonarla.

Cuando menciona su discapacidad, Pedro asegura con contundencia: “Ya estoy acá, tengo que vivir y seguir metiéndole con todo a todo”.