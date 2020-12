Preocupación en Roca: volvieron las filas para confirmar casos de covid

Las estadísticas oficiales aportaron un indicio, pero las conclusiones que se pueden sacar a partir de esos datos son relativas. Lo que reactivó la preocupación por el aumento de casos de covid-19 en Roca fue una imagen, que se repitió el miércoles y ayer: en el predio del hospital volvieron las filas de vecinos para entrar al consultorio de casos respiratorios.

No fueron pocos los que tuvieron esperar varios minutos en la zona de estacionamiento de vehículos para encontrarse finalmente con un médico. Después de eso pudieron avanzar hacia el diagnóstico y a los estudios que confirmarían si habían sido alcanzados por el coronavirus.

Al mismo tiempo, médicos del hospital comentaron en la reunión de autoconvocados realizada el martes que las guardias del último fin de semana habían sido intensas, en coincidencia con el aumento de contagios que se viene registrando a nivel provincial y nacional.

Por el momento ese incremento de consultas y de casos activos no generó complicaciones en el área de Terapia Intensiva. “Tenemos camas libres. Tuvimos mucho trabajo, pero sin desborde”, informó la jefa de ese servicio, Cristina Orlandi.

La médica compartió la preocupación de sus colegas por la impresión de una curva nuevamente en ascenso, insistiendo en la necesidad de mantener los cuidados personales para evitar contagios.

Cabe recordar que en el López Lima decidieron cerrar una de las salas de terapia que se habían montado para la etapa más crítica de la pandemia, disponiendo en consecuencia el regreso desde Allen de la UTI pediátrica.

Trabajadores del nosocomio expresaron ayer sus dudas ante ese nuevo escenario, preguntándose si no se trató de una medida apresurada por el posible rebrote de la enfermedad en la región.

Con respecto a las cifras que difunde el Ministerio de Salud de la provincia, hasta anoche Roca tenía 183 casos activos, luego de 36 confirmaciones y 17 pacientes curados.

Apenas una semana antes la ciudad tenía sólo 67 casos activos, el número más bajo en más de cinco meses.

De todas maneras, los datos del reporte oficial deben ser tomados con recaudo, porque la carga correspondiente a Roca fue muy irregular durante los últimos días. Concretamente, hubo tres jornadas consecutivas del último fin de semana largo donde no se reportaron contagios, evidenciando que en realidad no se hicieron testeos o bien no se volcaron los resultados al sistema SISA.