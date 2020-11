Presentarán un diagnóstico del sistema eléctrico argentino

La Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) presentará un diagnóstico sobre el sistema eléctrico argentino y propondrá salidas del “cuello de botella” financiero en el que se encuentra y limita su desarrollo. La iniciativa se planteó en el seminario que coordinó la misma federación y contó con la participación del secretario de Energía de Nación, Darío Martínez.

“Tenemos que sanear el sistema eléctrico, vamos a trabajar en la Tarifa Social y en subsidios eficientes”, señaló Martínez. El panel del encuentro también estuvo conformado por subsecretario de Energía de Nación, Federico Basualdo, el presidente de FACE, José Bernardo Álvarez, su par de CONAICE, Luis Castillo, y el presidente de Calf, Carlos Ciapponi.

El seminario de FACE delineó los objetivos de Política Energética del sector para 2021 y se planteó la necesidad de “diferenciar” entre la necesidad y la demanda del servicio público eléctrico.

“Ya no se puede considerar a toda la necesidad de la energía como demanda, por lo tanto, se debe separar aquella necesidad de energía que no puede ser satisfecha mediante la adquisición del bien, previo pago de un precio para lograr de esta forma una determinación adecuada de subsidios y su eficiente asignación a quienes los requieren, de forma tal de asegurar el derecho a la energía de aquellos que no pueden pagarla”, expresaron desde FACE.

El eje de lo que se analizó tiene que ver principalmente con el congelamiento de tarifas actual del país que, según adelantaron diversos funcionarios nacionales, se levantaría a finales de año. Para permitir la asignación de recursos para la tarifa social plantearon que es necesario que quienes puedan pagar la energía lo hagan, pero a “a precios justos”.

“La determinación responsable de precios, no solo debe brindar claridad, confianza y una rentabilidad razonable a las empresas de la cadena generación, transporte y distribución, sino que también debe llegarle al usuario a un precio compatible con su derecho humano al acceso de un servicio público. La diferencia de costos entre estas dos posiciones la debe zanjar el Estado, ocupándose de reducir esa brecha”, sumaron desde FACE.

Por último, también se destacó el crecimiento de las cooperativas que inicialmente solo prestaban el servicio de electricidad en las zonas rurales y con el tiempo se fueron expandiendo y sumando una variada cartera de servicios a sus asociados.