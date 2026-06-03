Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 4 de junio en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este jueves 4 de junio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 4 de junio
CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:
- De 8.30 a 13.30 hs
- Zona: Valentina Sur Rural, zona aledaña a esquina de San Juliana y Viedma
- CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
- Motivo: mantenimiento y readecuación de estructuras eléctricas y poda preventiva
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