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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 4 de junio en Neuquén

La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este jueves 4 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 4 de junio

CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:

  • De 8.30 a 13.30 hs
  • Zona: Valentina Sur Rural, zona aledaña a esquina de San Juliana y Viedma
  • CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
  • Motivo: mantenimiento y readecuación de estructuras eléctricas y poda preventiva

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este jueves 4 de junio.

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