Necrológicas de hoy, miércoles 3 de junio de 2026

Gelos Vda de Rodriguez, Eva Aurora Falleció en Gral. Roca a los 85 años. Su hijo Hugo y Evangelina, sus nietos Lucas y Laureano y su ahijado Leandro Monti participan su deceso y comunican que sus restos serán velados en Vintter 302 de Stefenelli el día 2 de junio y recibirán sepultura el día 3 de junio en la Necrópolis Local. Servicio de Pompas fúnebres Pedro de Venecia s.s.

MESCHINI, MIGUEL JOSE Falleció el 1 de junio de 2026 a los 83 años. Sandra Enriquez, sus hermanas Teresa de Millet y Alicia Meschini, cuñado Mario Rozza, sus sobrinos: Monica y Hugo Millet, Graciela y Alejandro Rozza, primos y amigos. Elevan una Oración en su Memoria y Eterno Descanso. Comunican que sus restos fueron inhumados en el Cementerio Centenario.

Dr. HERNANDEZ, SANTIAGO ANTONIO Falleció en Gral. Roca a los 94 años. Sus Hijos: Calito, Tato, Tata, Gaby, Nenino, Chachi, Negrita, Gosi y Machi. Sus hijos políticos. Sus nietos y bisnietos. Su hermano: Tago, sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos serán velados hoy de 12 a 15 en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6 e inhumados, previo oficio religioso en la Capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

HERNANDEZ, SANTIAGO ANTONIO Falleció en Gral. Roca el 02-06-2026. El Colegio de Abogados de Gral Roca participa con pesar su fallecimiento acompañando a sus familiares en estos momentos dolorosos

BOUZO, HUGO ANTONIO Falleció en Neuquén el día 1 de Junio a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Rep. Italia 3979, fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

PUENTES, NESTOR ENRIQUE Falleció en Neuquén el día 01 de Junio a la edad de 67 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 17:30hs. en el Cementerio de Plottier. SERVICIO SOCIAL CALF

SILVERI, MARIO RAUL Falleció en Neuquén el día 01 de Junio a la edad de 81 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 12:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

HERNANDEZ, SANTIAGO ANTONIO El mejor papá del universol!! Una persona extraordinaria,llena de vida y sabiduría. Siempre tuvo el don de la palabra exacta en cada momento. Con toda su paciencia y dulzura nos transmitió ese amor infinito que siempre le tuvo a Lali y a nosotros. Forjó una familia con lazos muy fuertes, que durarán por siempre. Con inmensa tristeza te despedimos a tus 94 años, unidos y sintiendo todo el dolor del mundo. Te vamos a necesitar y extrañar siempre. Te amamos viejo.

HERNANDEZ, SANTIAGO ANTONIO Querido abuelo Santiago. No lo podemos creer, fue muy dura y repentina la noticia, estamos devastados, hoy nos deja la persona más especial de esta enorme familia, y sin duda de la que más aprendimos.Transitamos este duelo recordando la persona ejemplar que fuiste y todo el cariño que nos brindaste.

GONZALEZ, MARCELO FELIPE Falleció en Senillosa, Neuquén, el 29 de mayo del 2026 a la edad de 77 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala «E» de Senillosa, serán inhumados a las 10 Hs del dia 30 en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

ANTE, MARIA NORBERTA Falleció en la ciudad Neuquén el 29 de mayo del 2026 a la edad de 91 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos velados en sala G de calle Rep. Italia, fueron inhumados en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

VILURON, ORLANDO Falleció en Neuquén el día 29 de Mayo a la edad de 83 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron ihumados en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CAMPOS, JOSE ATILIO Falleció en Fernandez Oro el día 31 de Mayo a la edad de 72 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 12:00hs. En el Cementerio de Fernandez Oro. SERVICIO SOCIAL CALF

RACEDO, JESUS ANTONIO Falleció en Gral. Roca a los 71 años. Su esposa: Rosa Delia Aguirre. Sus hijos: María Virginia, Jesús Saúl y María Delia. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 13 en el Cementerio Parque Las FuentesSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Furlotti, Enrique Cesar Personal de Centro Offset SRL: Norberto, Mónica, Gastón, Marcelo, comunican su fallecimiento el 31/05/2026 y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de dolor.

ROTTER, SILVANA «Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia»La Presencia Salesiana en Villa Regina, expresa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera docente del Instituto Niño Jesús. Durante largos años dedicó su vida a la formación de nuestros alumnos, con compromiso y vocación. Nos unimos en oración y acompañamos con afecto a su mamá Mari, a su esposo Ángel, a sus hijos Luciano y Ana Gilda, y a sus hermanas en este momento de dolor, elevando súplicas por su eterno descanso.

FURLOTTI, ENRIQUE CESAR Norberto J. Cofone y familia comunican con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Enrique, acaecido el 31/05/2026 y acompañan a sus hijos Andrés y Pablo, sus nietos y demás familiares en este momento de dolor. Gracias amigo, Ya nos volveremos a ver y seguiremos charlando.